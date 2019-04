Über eine App soll die Jugend mit eingebunden werden. Mitmachen ist ganz einfach.

Bis zum Jahr 2016 hatte Bisingen einen Jugendgemeinderat, aber aufgrund der mangelnden Beteiligung und dadurch, dass die Jugendlichen wenig Interesse an dem Modell hatten, war für die Gemeinde klar, dass eine andere Beteiligungsform eingeführt werden muss. Es folgte ein Jugendforum, das einmal im Jahr veranstaltet wird. Die Gemeinde Bisingen wollte die Jugendlichen aber noch einfacher und unkomplizierter erreichen. „Dadurch, dass die meisten Jugendlichen ihre Smartphones tagtäglich dabei haben, haben wir gesagt, wir brauchen eine App, und sind dadurch an die Firma Squadhouse-Media gekommen“, erklärt Melanie Männing, sie ist im Bisinger Rathaus (mit) verantwortlich für die Jugendarbeit.

24 Monate Probelauf

Bisingen teste die App schon als Pilotprojekt, als diese noch von nur wenigen Kommunen genutzt wurde. „Yovo“ – „Your voice“ – soll die persönliche Jugendbeteiligung aber nicht ersetzen, sondern „eine Ergänzung der Beteiligung“ sein, sagt Melanie Männing. Momentan hat die Gemeinde eine Abstimmung über mögliche WLan-Hotspots im öffentlichen Bereich laufen. Und es gab auch schon Anregungen zu anderen Themen: So haben sich einige Jugendliche kritisch über den Schulweg an der Bahnhofsbrücke geäußert, um den solle sich die Gemeinde doch bitte einmal kümmern. Weiterhin möchten die Jugendlichen, dass noch mehr Aufenthaltsorte für sie eingerichtet werden. So wünschen sie sich zum Beispiel mehr Bänke und Sitzgelegenheiten an der Schule. Auch darüber möchte die Gemeinde eine Umfrage starten. Geplant sind für dieses Jahr schon ein Graffiti-Workshop und ein „Wassertag“ zusammen mit der Feuerwehr.

Mit der App gibt es für die Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten. Sie können an Umfragen teilnehmen, sich News anschauen und auch Nachrichten direkt an die Gemeinde schreiben. Daraufhin bekommt Melanie Männing eine E-Mail in ihr Postfach, kann sich als Administrator einloggen und die Nachrichten beantworten. Diese Antwort bekommt der User dann direkt wieder auf sein Handy. Das funktioniert alles anonym, so dass die Gemeinde nicht weiß, wer genau schreibt – und die Nutzer ihre Namen auch nicht nennen müssen.

Die Jugendlichen haben die Möglichkeit zu schreiben, welche Umfragen sie sich beispielsweise wünschen und welche Themen sie gerade beschäftigen. „Dann können wir mit ihnen über die Nachrichten arbeiten und direkt antworten, so dass sie dann wieder direkt gehört werden und schnell von uns eine Rückantwort bekommen“, betont Männing.

Die Gemeinde kann außerdem immer den Zeitraum der Umfrage eingeben. Nach Ablauf der Zeit sehen die Jugendlichen dann die Ergebnisse. „Das ist das Wichtige an der App. Es gibt einen Rück-­kanal, so dass die Jugendlichen am Ende auch sehen, wie in der Umfrage abgestimmt wurde.“ Auch für die Verwaltung ist dies wichtig, um die Ergebnisse dem Gemeinderat vorzulegen.

Außerdem werden die Jugendlichen per App über alles, was sie im Gemeindegeschehen betrifft, informiert. Wie steht’s mit dem Projekt „Bikepark“ am Ebersberg? Diesen wünschen sich die Jugendlichen schon seit Ende 2016, aber da er in einem Naturschutzgebiet liegt, musste er erst einer Umweltprüfung unterzogen werden. „Ziel ist es, dass die Jugendlichen von einem Vorschlag zu einem Projekt bis zur Umsetzung immer komplett dabei sind“, so Männing.

Es gibt zudem jede Menge Informationen. Wann ist der Termin fürs nächste Jugendforum? Was bietet die Gemeinde den Jugendlichen in den langen Sommerferien? Thema sind natürlich auch die Kommunalwahlen, schließlich darf ab 16 Jahren gewählt werden.

Direkt am Schulzentrum macht die Bisinger Gemeinde immer wieder mit Plakaten und Bannern gezielt Werbung für die App. Ob die App nach dem Probelauf von 24 Monaten weitergeführt wird, steht noch nicht fest. „Wir können es von unserer Seite nur anbieten.“ Manchmal dauere es eben etwas, an die Jugendlichen heranzukommen. „Bisher läuft die App aber ganz gut“, sagt Melanie Männing. „Von dem her sind wir momentan guter Dinge.“