Bisingen Willi Birkles Liebe zur Heimat Hohenzollern

Bisingen / Bernd Ullrich

Der Bisinger Maler, Zeichner, Autor und Dichter Willi Birkle stellt ab dem 26.Oktober bis etwa Mitte November im Rathaus von Wald, Kreis Sigmaringen, einen Teil seiner Werke aus. Darüber hinaus findet am 6. Dezember in Balingen eine Autorenlesung statt.

Ausgestellt in Wald werden Bilder der Serie „Entlang der Hohenzollernstraße.“ Drei der Bilder mussten neu geschaffen werden, da die Originale einem Brand zum Opfer fielen. Die Motive, herausragende und geschichtsträchtige und interessante Gebäude dieser Straße, hat Birkle nach eigenen Fotos skizziert, dann mit Blei- und Filzstiften und in Aquarell gemalt.

Hinter dieser Arbeit steckt eine gehörige Portion Heimatverbundenheit und -liebe, die auch in anderen Werken, sowohl im bildhaften Gestalten, als auch im schriftstellerischen Bereich, unübersehbar ist. Willi Birkle ist der Meinung, dass für die Hohenzollernstraße immer noch zu wenig Werbung gemacht wird. „Es gibt nur Prospekte mit Vorschlägen, wobei die Orte, die an der Straße liegen, viel zu interessant sind, als dass man an ihnen, sie nicht beachtend, vorbeifährt!“

Birkle findet, dass seine Bilder bei der CMT in Stuttgart als Werbung für diese Straße gut ankommen würden. „Wenn man Touristen in den Städten und Gemeinden haben will, muss man dafür nicht nur Prospekte in Hohenzollern, sondern im ganzen Land auslegen.“

Nicht als Nikolaus, sondern als Buchautor, der aus seinem Werk „Schabernack unter der Burg“ liest, kommt Willi Birtkle am 6. Dezember in die Seniorenresidenz „Haus an der Eyach“ in Balingen. In seiner Begleitung befindet sich Zitherspieler Hubert Diemant. Birkle wird aus seinem Buch von Streichen, von fantasievollem Leben und Erleben lesen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass gerade betagtere Gäste der Lesungen in nostalgische Welten eintauchen und ihre Freude haben.