Bisingen/Zimmern Wieder Leben in die alten Ortskerne bringen

Bisingen/Zimmern / Stephanie Apelt

Neun Kommunen im Zollernalbkreis profitieren vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), eine davon ist Bisingen. Gleich drei Projekte werden mit Wohlgefallen und damit Zuschüssen aus Landesmitteln bedacht.

Besonders im Blick hat das Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz schon seit dem vergangenen Jahr die Ortskerne. Denn leider verlieren gerade diese zunehmend an Attraktivität. Alte Gebäude stehen leer und verfallen, Geschäfte werden aufgegeben, neue kommen nicht nach, Arbeitsplätze gehen verloren. Häusle werden lieber auf der grünen Wiese gebaut, kleine Läden gibt es kaum noch, Betriebe siedeln in Industriegebieten.

Das Land will gegensteuern. Gut 1,6 Millionen Euro fließen 2018 in den Zollernalbkreis, 107 000 Euro setzen in Bisingen zumindest Investitionsanreize.

So soll im Traditionsgasthaus „Rose“ in Bisingen der historische Saal saniert werden. Die sanitären Anlagen und die Außenanlagen werden gleich mitgemacht. In der Saalgaststätte soll, eben ganz so wie früher, gefeiert werden können. Damit passt die „Rose“ wunderbar in einen der Förderschwerpunkte, der sich der Dorfgasthäuser annimmt.

Für den Förderschwerpunkt Wohnen sieht das Ministerium sogar die Hälfte aller Mittel vor. Im Bisinger Ortsteil Zimmern kann damit gleich in zwei Projekte investiert werden.

Bei einem Gebäude in der Burgstraße werden das Ober- und das Dachgeschoss abgebrochen. An deren Stelle soll eine neue Wohnung entstehen, zeitgemäß ausgestattet, dennoch dem Ortsbild entsprechend.

Im Weidenbachweg in Zimmern geht es gar um ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das einzige noch original erhaltene Wohnhaus mit separater Scheune in Zimmern wird komplett saniert, zwei Wohnungen kommen rein. Die Baupläne sind so gestaltet, dass das Denkmalamt sein Einverständnis signalisiert hat. Und das Schöne daran: Die alte Wagnerwerkstatt bleibt erhalten und soll weiter, zum Beispiel beim Dorffest, der Öffentlichkeit zugänglich sein. Das „Wangerhaus“ bleibt übrigens in der Familie, es sind die Enkelin und ihr Mann, die das Vorhaben stemmen.