Bisingen Wie wär’s mit der Bücherei auf dem Maute-Areal?

Bisingen / Von Stephanie Apelt

In der Bisinger Bücherei stehen über 16 000 Medien auf engstem Raum zur Verfügung.

Seit 34 Jahren gibt es die Bisinger Gemeindebücherei. Als im Jahre 1984 die Hohenzollernhalle eingeweiht wurde, hatte darin auch sie ihren Platz gefunden. Seitdem nutzten tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, sich kostenlos mit Lese- und Bildungsmaterial zu versorgen. Doch die Bücherei ist dabei weit mehr als ein nüchterner Dienstleistungsbetrieb, sie ist immer schon ein beliebter Treffpunkt.

Leiter der Bücherei ist (seit drei Jahren) Marc-Oliver Dambrowski, ausgebildete Bibliotheksfachkraft. Mit im Team ist Marina Haas. Dambrowski hat sich nun über Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven der Bücherei Gedanken gemacht. Denn es gibt ein Problem: Mit heute über 16 000 Medien, knapp 14 000 davon sind Bücher, ist es in der Bisinger Gemeindebücherei einfach viel zu eng.

Ein Ort der Entschleunigung

Eine Bücherei, so Dambrowski, soll im besten Fall „ein Ort der Begegnung und der Entschleunigung“ sein, an der Theke solle es schließlich nicht zugehen wie bei einem Discounter. Dabei wird durchaus etwas erwirtschaftet, wenn auch nicht fiskalisch, sondern doch ideell. So organisiert das Büchereiteam wöchentliche Vorlesestunden für Vor- und Grundschüler, vergibt den „Leseführerschein“ für Drittklässler, sorgt für das Leseförderprojekt für Grundschüler. Es gibt Autorenlesungen, mal für Kinder, mal für Erwachsene (erst unlängst mit Whisky-Verkostung), Bastelstunden, Frühstücksrunden und, und, und..

Und auch die Ausleihzahlen zeigen, dass das Angebot angenommen wird. Allein in den Jahren 2013 bis 2017 stiegen sie von 31 694 auf 34 372. Im Jahr 2018 sind es wohl wieder etwas weniger, schätzt Dambrowski, schließlich war es gefühlt monatelang Hochsommer. Alles in allem ist das Büchereiteam „total glücklich und zufrieden“, „die Bisinger sind fleißige Leser“.

Die Zahl der Nutzer liegt bei 1436, 348 davon sind Kinder, 981 im Alter von 13 bis 59, 107 älter als 60.

Und so könnte alles gut sein, wenn nur mehr Platz da wäre. Das Büchereiteam wird von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Tübingen begleitet und beraten. Als Grundregel gilt: Für 10 000 Einwohner sollten 300 Quadratmeter Büchereifläche zur Verfügung stehen. In Bisingen, mit fast doppelt so viel Einwohnern, sind es exakt 206 Quadratmeter.

Leider völlig vollgestopft

Oder anders herum gerechnet: Um die Vorgaben der Fachstelle wirklich zu erfüllen, müsste die Bisinger Bücherei sogar 19 000 Medien im Bestand haben – zwei pro Einwohner –, dafür bräuchte es dann aber sogar 600 Quadratmeter Fläche. Die Bisinger Bücherei, es lässt sich nicht anders sagen, ist völlig vollgestopft.

Empfehlung der Fachstelle: Den Bestand verkleinern, dann wird es übersichtlicher. „Aber dann sind wir eben noch weiter weg vom Zielbestand“, so Dambrowski. Er wünscht sich – und stößt dabei bei Verwaltung und Gemeinderat auf offene Ohren – eine „professionelle und verlässliche Einrichtung“, weiß aber gleichzeitig auch, dass alles, was in den Büchereiräumlichkeiten in der Hohenzollernhalle gemacht werden kann, immer nur eine „Notlösung“ ist.

Warum also nicht weiter denken: „Wie wäre es denn mit einer neuen Bücherei auf dem künftigen Maute-Areal“, schlägt Dambrowski vor. Dann könnte die Bücherei vielleicht auch endlich barrierefrei sein.