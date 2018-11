Bisingen Wie die Bisinger zu ihrem Spitznamen kamen

Bisingen / Jörg Wahl

Dr. Casimir Bumiller führte auf Einladung des Heimatvereins in die Geschichte des Hohenzollerischen Landesvergleichs ein.

Ziviler Ungehorsam vor 220 Jahren – die Bisinger verweigern die Huldigung vor dem Fürsten: Was es damit auf sich hatte und wie die Geschichte weiter ging, erläuterte der Historiker Dr. Casimir Bumiller am Donnerstagabend in der Bisinger Hohenzollernhalle. Der Heimatverein Bisingen-Steinhofen hatte die Veranstaltung organisiert, gut 150 Zuhörer lauschten.

Der Name Nichthuldiger sei im ganzen Land einmalig, meinte Vereinschef Armin Haspel. Und die Bisinger halten ihn in Erinnerung: sei es mit Narrenzunft (der Bisinger Nichthuldiger und Kirchamäus), Fasnetszeitung, Theaterspiel oder Nichthuldigerbrunnen auf dem Marktplatz.

Aufmüpfig und unerschrocken

Casimir Bumiller schilderte, wie es zu diesem Namen kam – und wie die Geschichte weiter ging. Nach einer etwa 200-jährigen Konfliktgeschichte zwischen Obrigkeit und Untertanen im Fürstentum Hohenzollern-Hechingen bildete der Landesvergleich am 26. Juni 1798 den Schlusspunkt. Die Leibeigenschaft wurde aufgehoben und zum ersten Mal bekamen die Ortschaften die Gelegenheit zur Partizipation am öffentlichen Steuerwesen. Unter den 23 Gemeinden des Fürstentums hat allein Bisingen die Urkunde nicht unterzeichnet – und somit dem Fürsten nicht gehuldigt. Die Bisinger waren eben immer schon als „Revoluzzer“ bekannt.

Doch die Geschichte war ja mit den „Nichthuldigern“ 1798 keineswegs abgeschlossen, sondern setzte sich bis ins Jahr 1843 fort. Denn nach langem Hin und Her und vielen Verhandlungen wurden die Bisinger letztlich doch wieder Huldiger. Nichtsdestotrotz hätten sich die Bisingen stets aufmüpfig und unerschrocken gezeigt, wenn es gegen den Fürsten und dessen Forderungen ging.

Casimir Bumiller hat intensiv recherchiert. Es wäre sicherlich eine Doktorarbeit wert, die noch vorhandenen vielen Aufschriebe und Zeitdokumente zu sichten und akribisch auszuwerten.

Was bedeutete aber eigentlich „Huldigung“? Bumiller drehte das Zeitrad bis Mitte des 16. Jahrhunderts zurück, als die Grafschaft Hohenzollern ihre größte Ausdehnung erreichte. Karl Graf I. teilte 1576 sein Reich unter drei Söhnen auf. Graf Eitel Friedrich (1576-1605) erhielt die Herrschaft Hohenzollern-Hechingen. Der Miniaturstaat mit 23 Dörfern, den er regierte, konnte gar nicht so viel erwirtschaften, wie Eitel Friedrich ausgab. Schulden wurden an Untertanen abgewälzt, Steuern und Abgaben erhöht. Frondienste spielten eine gewichtige Rolle. Doch es gab auch Widerstand und bäuerliche Revolten, immerhin 15 innerhalb von 200 Jahren.

Warum im Juni 1798 die Unterschrift und das Siegel der Bisinger Deputierten fehlen, sei bis heute nicht geklärt, meinte Bumiller, und irritiere die Forscher. Gewiss sei es den Bisingern nicht leicht gefallen, dem Landesvergleich nicht beizutreten.

Denn schließlich waren die Bisinger stets diejenigen, die am stärksten für eine Verbesserung der Lebenssituation und Veränderung der Institutionen eintraten. Schon am 28. August 1798 fassten der Bürgermeister und fünf Richter in einem Schreiben an den Fürsten nach und legten ihm die finanzielle Situation der Gemeinde dar. Die Schuldenlast belief sich auf 26 000 Gulden – die Junginger Kirche kostete damals 10 000 Gulden. Jahre später kletterten die Schulden sogar auf 47 000 Gulden.

1843 wurden alle männlichen Bürger aus Bisingen gefragt, ob sie weiter klagen wollten – oder lieber Frieden haben wollten. Eine deutliche Mehrheit stimmte für die Beendigung des Prozesses und den Beitritt zum Landesvergleich von 1798. Somit sind nahezu fünf Jahrzehnte später die Bisinger Nichthuldiger – in einem schmerzhaften gesellschaftlichen Lernprozess – doch noch zu Huldigern geworden. Auf dem Zollerberg huldigten sie König Friedrich Wilhelm IV.

Casimir Bumiller stellte fest: „Der Übername „Nichthuldiger“ könne heute eher als positive und fortschrittliche Beschreibung der Bisinger gewertet werden.“

Info Casimir Bumiller wurde 1951 in Jungingen geboren. Der Historiker lebt heute in Freiburg.