Bisingen Wer macht beim Kunsthandwerkermarkt in Bisingen mit?

Bisingen / SWP

Verkaufsoffener Sonntag und Kunsthandwerk – das passt prima zusammen. Wer möchte mitmachen?

Die Gemeinde Bisingen veranstaltet am 7. April gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Bisingen einen Kunsthandwerkermarkt in der Hohenzollernhalle. An diesem Sonntag findet das bekannte „Frühlingserwachen“ des HGV Bisingen statt. Der Markt wird daher von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Jede Art von Kunsthandwerk ist willkommen. Mit einem bunten und reichhaltigen Angebot soll die Ortsmitte beim Frühlingserwachen gestärkt und die Attraktivität weiter erhöht werden. Daher wird von der Gemeinde keine Standgebühr erhoben.

Nur selbst hergestellte Waren oder Objekte dürfen angeboten werden. Die in Bisingen wohnhaften Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker werden bei der Standvergabe vorrangig berücksichtigt.

Anmeldungen für den Kunsthandwerkermarkt werden ab sofort im Rathaus in Bisingen angenommen. Das Anmeldeformular kann auf dem Rathaus abgeholt oder auf der Homepage der Gemeinde abgerufen werden.

Anmeldeschluss ist der 1. März. Wer Fragen hat, kann sich im Bisinger Rathaus gerne bei Marcel Gutekunst, 07476/896-412, melden.

Einkaufen und bummeln in Bisingen ist immer ein schönes Erlebnis. Und wenn, wie am 7. April, sogar am Sonntag verkaufsoffen ist, kann die ganze Familie mit dabei sein. Es ist eine gute Gelegenheit, Frühjahrs- und Sommertrends auf die Spur zu kommen sowie Ausschau nach eventuell noch fehlenden Ostergeschenken zu halten. Nicht umsonst steht der Tag unter dem bewährten Motto Frühlingserwachen. Bewusst hat sich der Bisinger HGV für seinen ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr von Anfang an für einen Termin zwei Wochen vor Ostern entschieden. Das ist ideal für Händler genauso wie für Kunden.

Wie stets lassen sich Handel und Gewerbe wieder Attraktion, Aktionen und jede Menge Schnäppchen für den Verkaufssonntag einfallen.