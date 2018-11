Bisingen Spannender Bürgerworkshop zum Maute-Areal

Bisingen / Stephanie Apelt/Matthias Badura

Was soll aus der Fabrikbrache werden? Ein „1. Bürgerworkshop“ sollte Wünsche und Befürchtungen erforschen.

Wie sieht das beste Konzept für das Maute-Areal mitten in Bisingen aus? Die Fläche ist immerhin gut 1,6 Hek­tar groß, hat damit ein riesiges Potenzial. Diese Chance bekommt die Gemeinde bestimmt nicht wieder, weiß auch Bürgermeister Roman Waizenegger. Die Gemeinde will die Bisinger aktiv in den Entwicklungsprozess einbinden – und hatte daher am Mittwochabend zum „1. Bürgerworkshop“ in die Hohenzollernhalle eingeladen; weitere sollen folgen. Für 130 Besucher war bestuhlt worden, alle Plätze waren besetzt.

„Wir wollen Sie mitnehmen in diesem Entwicklungsprozess fürs Maute-Areal“, betonte Waizenegger. Denn bislang ist ja gerade einmal die erste Etappe geschafft: Der Gemeinde gehört das Gelände (siehe Infokasten). Jetzt kann Etappe zwei in Angriff genommen werden. Doch auf der „Tour de Maute“ (Waizenegger) steht noch ein langer und schwieriger Weg bevor. Eine Umsetzung all der Pläne fürs Maute-Areal erfolgt sicherlich nicht vor 2021. Es geht um viel Geld. Waizenegger rechnet vorsichtig mit einem „zweistelligen“ Millionenbetrag.

Als professionellen Partner hat sich die Gemeinde die STEG, Stadtentwicklungslungs GmbH, Stuttgart, an ihre Seite geholt, diese kann auf 56 Jahre Stadtentwicklung und 450 Kunden bundesweit verweisen und stellte sich am Mittwoch kurz vor.

Dann aber waren die Bisinger gefragt. Welche Wünsche haben sie für das Maute-Areal? Welche Befürchtungen? Einzelne „Marktstände“ waren aufgebaut, die Gelegenheit, sich tatsächlich einzubringen, wurde eifrig genutzt. Und auf einer großen, auf dem Boden aufgebrachten (reißfesten) Plane mit dem Bild des Maute-Areals von oben – um einmal eine etwas andere Perspektive zu bekommen – konnte munter mit blauen Würfeln gekennzeichnet werden, wie die Vorstellungen für die Fabrikbrache ganz konkret aussehen.

Klare Trends erkennbar

Am Schluss waren rund 200 Zettel und Würfel beschriftet, teils mit mehreren Vorschlägen. Viele verschiedene, manchmal auch bunte Ideen las man da.

Dennoch zeichneten sich deutliche Trends ab und war erkennbar, welche Themen den Bisingern am Herzen liegen. Immer wieder ging es darum, dass man eine Verbindung zum bestehenden Marktplatz und zum Ortszentrum erhält oder neu schafft. Auf keinen Fall soll eine Konkurrenz entstehen. Wohnraum zu schaffen war ein weiteres wichtiges Anliegen. Das Wort „Kindergarten“ tauchte gleichfalls etliche Male auf.

Eine Mehrzahl wünschte sich zudem, dass das kommende Areal einerseits genug Parkplätze hat, dass es andererseits als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen wird und Grünflächen bereit hält. Ebenfalls waren sehr viele Anwesende der Meinung, es könnte sich dort ein geeigneter Standort für die Bücherei finden, die derzeit beengt in der Hohenzollernhalle untergebracht ist. Man sähe auch gerne eine Gastronomie, vielleicht auch ein Hotel auf dem Gelände.

Freilich gab es jeweils auch gegenteilige Stimmen, aber die waren in der Minderheit. Und das mit am meisten genannte Schlagwort, das sich auf allen Tafeln immer wieder fand und auch etliche Würfel bedeckte? „Abriss“ des Maute-Kamins und des Kesselhauses. Oder aber „Erhalt“ des Maute-Kamins und des Kesselhauses.

Dem ersten Eindruck der Planer zufolge gab es mehr Abriss-Stimmen als andere. Doch damit, so wurde in der Schlussrunde klar gemacht, ist ja noch keine Entscheidung gefällt.

Die Stimmen auszuwerten, werde nicht ganz einfach sein, meinten lächelnd die Mitarbeiter der STEG. Aber man freue sich, so viele und so wertvolle Anregungen erhalten zu haben.

Das Ergebnis werde in etwa zwei Wochen vorliegen. Es wird dann zeitnah im Internet und in einer weiteren Bürgerveranstaltung präsentiert.