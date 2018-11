Bisingen/Mössingen Vom Flickwerk zur Kunst des Quiltens

Bisingen / Jörg Wahl

Bisinger und Grosselffinger Quilterinnen stellen ihre Arbeiten in der Tonnenhalle der Mössinger Pausa aus.

Die Gruppe nennt sich „1001 Quilt“, „Arbeitsort“ ist in Mössingen. Mit dabei sind die Bisingerinnen Irene Vogt, Renate Rager, Brunhilde Neumann, Anne Heller sowie die Grosselfingerin Angelika Ostertag. Wer die Arbeiten der Quilterinnen gerne einmal genauer begutachten möchte: Derzeit besteht in der Pausa in Mössingen Gelegenheit dazu.

Unter Quilt versteht man ursprünglich eine vielseitig verwendbare Zierdecke. Quilten sei einfach ein schönes Hobby, darin sind sich die Frauen einig. Seit gut 20 Jahren ist Irene Vogt dabei. Zu Hause muss längst schon der Dachboden als Lager herhalten.

Gut 30 Mitglieder umfasst die Mössinger Gruppe, (fast) jedes Alter ist vertreten, zumindest von 40 bis 90 Jahren. Die Kunst des Quiltens könne auch als Malen mit Stoff bezeichnet werden, denn es werden schließlich Stoffe unterschiedlicher Farbe und Machart auseinander geschnitten, um dann kunstvoll wieder zusammengefügt zu werden.

Vom Flickwerk zur Kunst

Die Technik des Patchworkens – Patchwork heißt nichts anderes als Flickwerk – begann bereits vor Christi Geburt im Orient und in Zentralasien. Über den Mittelmeerraum verbreitete sich die textile Kunst vom 11. bis 13. Jahrhundert vor allem durch die Kreuzzüge auch in Europa. Später waren es die aus Europa nach Nordamerika ausgewanderten Siedler, die aus der Not eine Tugend machten. Aus alten Stofffetzen wurde Neues geschaffen. Aus reinem Patchwork wurde kunstvolles Quilt.

Die Mössinger Gruppe gestaltete für die Ausstellung in der Pausa Teppiche, Decken, Kissen und vieles mehr, was im Alltag nützlich ist.

Eine Decke besteht aus mindestens zwei, in der Regel aber sogar drei Lagen. Oben liegt die Schauseite, die Zwischenlage bildet ein wärmendes Vlies aus Wolle, Baumwolle, Seide oder Synthetik. Dagegen besteht die Unterseite zumeist aus einer Stoffbahn.

„Geduld, Kreativität und Kunstfertigkeit sind dabei gefragt“, sagt Irene Vogt. Jedes Stück ist ein Unikat – und für den Betrachter eine Augenweide.