Bisingen Volle Fahrt für die Regional-Stadtbahn

So soll es einmal aussehen: das Netz der Regional-Stadtbahn. © Foto: Regionalverband Neckar-Alb

Der Regionalverband tagte am Dienstag in der Hohenzollernhalle. Für den Zweckverband Regional-Stadtbahn gab es ein einhelliges Ja. © Foto: Stephanie Apelt

Bisingen / Stephanie Apelt

Sechs Partner des Regionalverbands Neckar-Alb schließen sich zu einem Zweckverband zusammen.

Mehr Mobilität auf der Schiene – das erhofft sich die Region Neckar-Alb von ihrem größten Infrastrukturprojekt: der Regional-Stadtbahn. Als Partner haben sich die Landkreise Tübingen, Reutlingen und Zollernalb, die Städte Reutlingen und Tübingen sowie der Regionalverband Neckar-Alb zusammengefunden. Mit der Gründung eines Zweckverbandes, der die Planung professionalisiert, soll nun so richtig Schwung hinein kommen (wir berichteten in der Montagsausgabe bereits ausführlich).

Historische Versammlung

Von einer „historischen Verbandsversammlung“ sprach Verbandsvorsitzender Eugen Hö-­schele am Dienstag in der Hohenzollernhalle, nach vielen Jahren tagte die Verbandsversammlung erstmals wieder in Bisingen. Und zumindest bei der Gründung des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn waren sich die 60 Mitglieder einig wie selten: Geschlossen stimmten sie dafür. Und das ist nur der Anfang eines ausgefeilten Kombinationsmodells: Eine Projektgesellschaft soll folgen.

Lang ist es tatsächlich her – und einige Mitglieder der Verbandsversammlung erinnerten sich noch gut daran: Schon in den 1990er-Jahren war im Regionalverband über den Ausbau des Schienenverkehrs diskutiert worden. Umso überschwänglicher wurde am Mittwoch nun die Gründung des Zweckverbandes gefeiert.

Ulrike Hotz (CDU, Reutlingen) lobte es als „großen Schritt in richtige Richtung“, der die Region der Realisierung der Stadtbahn näher bringe. „Doch wir haben noch ein dickes Brett zu bohren.“ Sie appellierte an alle, weiter Geschlossenheit zu zeigen, gerade auch als wichtiges Signal an die Zuschussgeber (Bund und Land).

Sechs Partner

„Was für ein Tag“, formulierte es Hans Rebmann (SPD, Nehren). Was einst als „Visionen ins Reich der Fabel abgetan wurde“, sei nun erreicht. Er wollte daher den Ideengebern von damals Dank sagen. Natürlich könnte die Region in Sachen Schienenverkehr heute schon ganz anders aussehen, „doch jetzt geben wir so richtig Gas“.

Barbara Bosch (Reutlingens Oberbürgermeisterin, SPD) erinnerte sich gar noch an „konspirative Treffs“, in denen für die Schiene geworben worden sei. Die Regional-Stadtbahn ein bisschen früher „wäre uns allen recht gewesen“, doch jetzt empfinde sie „nur große Freude“.

Holger Dembek (Grafenberg, FWV) fühlte sich wie auf einer „Expedition in den Himalaya“, mit dem Zweckverband sei ein weiteres Hochlager auf dem Weg zum Gipfel eingerichtet worden. Die Stadtbahn bringe den Menschen mehr Lebensqualität, stärke die Wirtschaft und diene der Umwelt.

Peter Reiff (Metzingen, FDP) stimmte „vollen Herzens zu“. „Unsere Verkehrsprobleme sind ohne einen attraktiven ÖPNV nicht zu lösen.“

Christoph Joachim (Tübingen, Grüne) erhofft sich von der Stadtbahn auch so etwas wie eine Klammerfunktion für die ganze Region; die regionalen Unterschiede seien, konstatierte er, doch relativ groß. Verbandsvorsitzender Höschele widersprach dem allerdings energisch.

Bernhard Strasdeit (Tübingen, Linke) sieht die Diskussion „bei der Finanzierungsfrage noch lange nicht am Ende“.

Verbandsvorsitzender Höschele wünscht sich so viel Homogenität auch, wenn es um die Finanzierungsschlüssel geht. „Wir müssen gemeinsam das Projekt nach außen vertreten.“

Anfang des Jahres 2019 soll die konstituierende Sitzung stattfinden. Alle sechs Partner schicken je acht Personen in die Zweckverbandsversammlung: die jeweiligen Verwaltungsspitzen und je sieben gewählte Vertreter.

Schrittweiser Aufbau

Schrittweise müssen dann die Geschäftsstelle (in Mössingen) aus- und das Personal aufgebaut werden. Bis ein hauptamtlicher Geschäftsführer gefunden ist, sorgt Dirk Seidemann, Verbandsdirektor des Regionalverbands Neckar-Alb, als nebenamtlicher Geschäftsführer dafür, dass der Zweckverband sofort loslegen kann.