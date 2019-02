Bisingen SWR3-Fitness-Duell: Jetzt für Bisingerin abstimmen

Next

Nadine Grad verspricht: Wenn ich was schaffen will, dann ziehe ich es durch! © Foto: privat

Sie wartet auf ihre Herausforderer: Ab Montag, 7 Uhr, steht fest, welche fünf Kandidaten am 10. Februar gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich antreten. © Foto: SWR/Stephanie Schweigert

Bisingen / Stephanie Apelt

Sie mag harte Sportarten: Nadine Grad aus Bisingen bewirbt sich für den SWR3-Wettbewerb mit Regina Halmich.

SWR 3-Hörer können aus zehn potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten ihre Favoriten für das „SWR3 Fitness-Duell“ wählen. Die fünf Kandidaten mit den meisten Stimmen treten am 10. Februar im Baden-Badener SWR 3-Studio gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich an. Nadine Grad aus Bisingen möchte sich dieser Herausforderung unbedingt stellen.

Die 31-Jährige erhofft sich möglichst viele Stimmen beim Online-Voting und möchte SWR 3-Land mit ihren Fähigkeiten zum Sieg verhelfen: „Ich mache gern harte Sportarten – habe in den letzten Jahren meinen ganzen Körper umgekrempelt. Nach der Geburt meiner zwei Kinder bin ich jetzt richtig dabei – fünf Tage die Woche.“

Voting läuft bis Montag 6.59 Uhr

Auf die Idee, beim Fitness-Duell mitzumachen, brachte sie ihr Mann Florian (32). „Ich hab’ mich dann aus Spaß angemeldet, eigentlich nicht gedacht, dass es klappt – und jetzt bin ich mitten drin.“

Zu ihren sportlichen Stärken zählen unter anderem Kickboxen und Hindernisläufe. Für Nadine ist klar: „Regina Halmich hat keine Chance gegen mich, weil ich den nötigen Biss habe und die Ausdauer.“

Dass sie Durchhaltevermögen besitzt, hat sie bereits bewiesen. Die 31-Jährige war nicht immer so sportlich, „und durchaus etwas stabiler“, wie sie lachend zugibt. Womit sie nicht gerade glücklich war. „Irgendwann hat es dann Klick gemacht.“ Jammern helfe halt nicht, „man muss etwas machen“. Ihr Ehemann habe sie dabei total unterstützt, erzählt sie. Florian Grad ist selbst der sportliche Typ, spielt Eishockey beim Landesligisten TSG Reutlingen. Früher war er mal für den EC Balingen auf dem Eis.

So nah dran an der Wettkampfteilnahme ist der Kampfgeist der Bisingerin geweckt. Dafür braucht sie allerdings Unterstützung. Jeder kann für Nadine Grad aus Bisingen abstimmen, damit sie beim „SWR3 Fitness-Duell“ vertreten ist. Abgestimmt werden kann auf SWR 3.de ab sofort bis zum 4. Februar, 6.59 Uhr.

Das „SWR3 Fitness-Duell“ sei, wirbt der Sender, ein neues, multimediales Programm-Format, bei dem am 10. Februar von 14 bis 19 Uhr erstmals fünf Kandidaten stellvertretend für SWR 3-Land in jeweils einer Sport-Disziplin gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich antreten werden. Das Duell wird sowohl im Radio als auch online in voller Länge im Video-Livestream auf SWR 3.de übertragen.

Bei verschiedenen Denksport-Aufgaben können SWR 3-Hörer von zuhause aus die Kandidaten via PC, Smartphone oder Tablet über die sozialen Medien unterstützen – und ihnen damit helfen, sich einen Vorteil für die jeweilige Sport-Aufgabe gegen Regina Halmich zu erspielen. Am Abend steht fest, wer das „Fitness-Duell“ gewonnen hat: Regina Halmich oder SWR3-Land.