Bisingen Streit um Verkauf des Pflegeheims

Bisingen / Stephanie Apelt

Keiner im Bisinger Gemeinderat zweifelte daran, dass das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg ein verlässlicher Partner sei, der sein Handwerk – die Pflege – verstehe; das habe dieser in den vergangenen etwas mehr als 20 Jahren zur Genüge bewiesen. Und doch wurde um den Verkauf des Bisinger Pflegeheims „Haus im Park“ an eben diese Stiftung in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend heftig gestritten.

Die einen zückten den Rechenschieber, sahen den Verkaufspreis als viel zu niedrig an. Die anderen waren durchaus bereit, auch aus Mangel an Alternativen, für mehr Pflegeplätze dem Vertragspartner Wohlfahrtswerk entgegenzukommen.

Alle 48 Plätze sind belegt

Gebaut wurde das Pflegeheim „Haus im Park“ im Auftrag der Gemeinde in den Jahren 1995 bis 1997, nach der Fertigstellung übernahm dann das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg den Betrieb. Rund 5,7 Millionen Euro hat der Bau gekostet, 2,4 Millionen brachte die Gemeinde auf, der Rest wurde aus Zuschüssen und einer zweckgebundenen Erbschaft finanziert. Das dreistöckige Gebäude bietet momentan 48 Pflegeplätze in Einzelzimmern im ersten und zweiten Obergeschoss plus Gemeinschaftsräume bis hin zur Cafeteria im Erdgeschoss. Auch die Sozialstation St. Fidelis ist untergebracht.

Doch nicht nur Menschen, auch Gebäude altern. Gut 150 000 Euro hat die Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren in die Substanzerhaltung des Hauses investiert. Weitere 750 000 Euro müssten es in nächster Zeit sein.

Hinzu kommt: Es werden inzwischen deutlich mehr Heimplätze gebraucht. Heimleiterin Marianne Haug schilderte die Dringlichkeit. Jede Woche habe sie 40 bis 50 Anfragen nach Pflegeplätzen allein am Telefon. Auch die Kliniken suchten händeringend nach Kurzzeitplätzen für Patienten, die entlassen werden sollen. „Da sitzen die Angehörigen verzweifelt bei mir im Büro, und ich kann nicht helfen.“ Das Bisinger Haus ist voll belegt, die Warteliste lang.

Dabei steigen die gesetzlichen Anforderungen an die Heimplätze. So gibt es zwar in Bisingen zwei tadellose Wohnbereiche auf zwei Etagen verteilt mit je 24 Plätzen, doch die Landesheimbauverordnung lasse ab Mitte 2019 nur noch maximal 15 Bewohner pro Wohngruppe zu, wie René Tiedge, Projektleiter des Wohlfahrtswerke, erklärte. Für das „Haus im Park“ hieße das: Statt der 48 Plätze sind es dann nur noch 30. „Ja werden denn dann die Betten vor die Tür gestellt?“, Cordula Julino (Freie Wähler) hatte da doch starke Zweifel.

Wer hat zehn Millionen Euro?

Schon vor zwei Jahren hat die Gemeinde mit dem Wohlfahrtswerk über eine Erweiterung des Pflegeheims gesprochen. 2017 wurden die Gespräche intensiviert. Sinnvoll wäre ein weiteres mehrstöckiges Gebäude mit bis zu 64 Pflegeplätzen im stationären und ambulanten Bereich gleich auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Nachbarschaft (auf dem noch das alte Gossard-Gebäude steht). Zehn Millionen Euro an Investitionen stehen dafür im Raum.

Im März 2018 wurde schließlich im Gemeinderat vorberaten. Forderung des Gemeinderates damals: Es müsse beim Preis nachverhandelt werden. Jetzt legte das Wohlfahrtswerk sein neues, höheres Angebot vor. Je nach Ausbau und tatsächlicher Platzzahl liegt das bei 1,17 bis 1,27 Millionen Euro für „Haus im Park“ plus Erweiterungsfläche (Gossard).

Für die Freien Wähler eindeutig zu wenig, wie insbesondere Klaus Ertl und Christopher Michailidis detailliert vorrechneten. Schon der Bodenwert für das Pflegeheimgrundstück sei mit 30 Euro viel zu niedrig bemessen. Unterm Strich forderte Ertl gut 900 000 Euro mehr: „Wir würden ja gerne mit dem Wohlfahrtswerk zusammenarbeiten, aber nicht zu diesen Konditionen.“ Bisingen würde das Heim „für ein Butterbrot“ fortgeben, ärgerte er sich. Konterte Wohlfahrtswerk-Vertreter Tiedge: „Wir haben uns bis an die Schmerzgrenze bewegt.“

Bürgermeister Roman Waizenegger versicherte, dass er die „fiskalische Seite nicht aus dem Blick verloren habe“, genauso habe er aber auch „ein Auge darauf, wie es mit den Pflegeplätzen in Bisingen weitergeht“. Warten könne die Gemeinde angesichts der Situation nicht länger, natürlich könne die Gemeinde selbst investieren, aber dann sei – Bisingens Schulden sind hoch – für nichts anderes (Schule, Kita) Geld mehr da. Sein Ziel daher: „Mehr Pflegeplätze zu schaffen, zu einem Preis, der den Haushalt nicht über den Haufen wirft.“

Ähnlich sprach sich Dieter Fecker (CDU) aus. „Wir brauchen qualitativ hochwertige Pflege durch einen vertrauensvollen Träger.“ Der „Kredit“, der dem Wohlfahrtswerk eingeräumt werde, werde genau über diese Pflege zurückbezahlt.

Gisela Birr (SPD) meinte, sie könne schon verstehen, was die Freien Wähler bewege, „aber das Pflegeheim ist so gesehen ein Zuschussbetrieb“.

Konrad Flegr (ALB) war bereit, die „Kröte Verkauf“ zu schlucken, denn so weitermachen wie bisher, gehe auch nicht. „Wir selbst können dieses große Vorhaben in so kurzer Zeit nicht stemmen.“

Abstimmung endet 13:6

Nach gut eineinhalb Stunden intensiver Diskussion beantragte Wilfried Pflumm (Freie Wähler) die Vertagung des Themas. Alle sechs Freien Wähler waren dafür, die übrigen Gemeinderäte allerdings nicht. Noch einmal wurden Argumente ausgetauscht. Dann abgestimmt: 13 am Ratstisch, einschließlich Bürgermeister, waren für den Verkauf an das Wohlfahrtswerk, die Freien Wähler (sechs) geschlossen dagegen. Die Mehrheit der Bisinger Gemeinderäte sieht das Geld, auf das die Gemeinde verzichtet, gut investiert in mehr und vielfältigere Pflegeplätze.

Info Durch Kauf und Investition erhöhe sich, so Bürgermeister Waizenegger, der Pflegesatz nicht.