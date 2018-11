Bisingen SPD will mehr Frauen in der Kommunalpolitik

SPD will mehr Frauen in der Kommunalpolitik

Bisingen / Stephanie Apelt

Vier Genossen sitzen im Bisinger Gemeinderat, alle vier wollen sich wieder bewerben. Es werden Mitstreiter/innen gesucht.

Genau 18 Sitze sind im Bisinger Gemeinderat bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 zu vergeben (falls es nicht wieder ein Ausgleichsmandat) gibt. 18 Kandidaten möchte die SPD dann auch wieder auf ihrer Liste haben, zumindest sechs davon, dieses ehrgeizige Ziel hat sich Gisela Birr, SPD-Ortsvereinsvorsitzende, Gemeinde- und Kreisrätin, gesetzt, sollen Frauen sein.

Frauen-Power ist gefragt. Denn im Bisinger Gemeinderat ist der Anteil der Frauen deutlich unter dem Schnitt im Landkreis. Neben Gisela Birr für die SPD haben lediglich noch die Freien Wähler eine Vertreterin am Ratstisch. Damit liegt der Frauenanteil bei elf Prozent, im Landkreis, rechnet Birr vor, seien es immerhin 22 Prozent.

„Vor fünf Jahren hatten wir durchaus genügend Frauen auf der Liste“, meint Gisela Birr. Das habe übrigens auch für die anderen Parteien gegolten. „Doch die Frauen sollten halt auch gewählt werden.“

Für Gisela Birr ist die gesunde Mischung im Gremium wichtig, beim Alter genauso wie beim Beruf, und ebenso sollten die Frauen stärker im Gemeinderat vertreten sein. Sie hat die – für sie positive Erfahrung – gemacht: „Sobald eine Frau in einem Gremium drin ist, ändert sich der Ton.“ Frauen hätten auf Vieles eine ganz andere Sichtweise, die ohne sie fehle.

Gesunde Mischung macht’s

Gisela Birr selbst will sich auf alle Fälle wieder für den Bisinger Gemeinderat bewerben, 1999 wurde sie zum ersten Mal gewählt. „Gerade bei den Kommunalwahlen ist der Einfluss doch so groß wie nie.“ Und was gäbe es in den kommenden Jahren in Bisingen nicht alle zu gestalten. Ganz oben steht sicher das Maute-Areal, „das wird einmal das Gesicht Bisingens prägen“. In Bisingen passiere jetzt wirklich etwas, für Gisela Birr Ansporn, mit dabei zu sein. Es macht ihr einfach Spaß.

Ähnlich sehen es ihre drei Fraktionskollegen – Helmuth Alznauer (zehn Jahre dabei), Roman Woitelliet (ebenfalls zehn Jahre) und Dr. Ullrich Mohr (fünf) –, auch sie möchten weitermachen. Weitere Zusagen für die SPD-Liste gäbe es, manch eine(r) habe sich noch Bedenkzeit erbeten.

Grundvoraussetzung für eine Kandidatur sei das Interesse an Kommunalpolitik, wichtig aber auch: der gesunde Menschenverstand – „in alles andere kann man sich hinein arbeiten“. Viel Lob gibt es für die Kollegen der anderen Parteien am Ratstisch: „Wir arbeiten richtig gut zusammen, wir sprechen miteinander.“ In Bisingen werde pragmatisch, ganz nach Sachlage entschieden.

Wahlbeteiligung puschen

Gisela Birr ist überzeugt: „Die Kommunalwahl ist immer noch eine reine Personenwahl, die Parteien spielen da eher keine Rolle.“ Wer bekannt ist, habe eindeutig bessere Chancen, ins Gremium zu gelangen.

Nicht zufrieden war Gisela Birr übrigens mit der Wahlbeteiligung im Jahr 2014. Die lag im Land bei 49,5 Prozent, im Zollernalbkreis bei 46,5 Prozent, in Bisingen bei 45,1 Prozent – damit rangierte Bisingen an viertletzter Stelle im Kreis, nur die drei großen Städte Balingen, Hechingen und Albstadt lagen noch schlechter.