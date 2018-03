Bisingen Sommerboten finden in der „Rose“ ein Zuhause

Bisingen / Jörg Wahl

Das Gasthaus „Rose“ in Bisingen ist ein schwalbenfreundliches Gebäude. Dafür gibt es ein Zertifikat.

In die Liste „Schwalbenfreundliches Haus“ wurde das Gasthaus „Rose“ in Bisingen aufgenommen. Sechs Schwalbennester warten darauf, dass die Sommerboten einziehen.

Zwei Nester waren an der „Rose“ unterhalb der Dachrinne schon seit längerer Zeit vorhanden. Eigentümer Armin Haspel holte sich fachmännischen Rat bei Claus Hild, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Bisingen-Grosselfingen. Und Hild erklärte, dass es bei mindestens fünf Nestern die Zertifizierung „Schwalbenfreundlichen Haus“ gibt. So wurden kurzerhand aus zwei nun sechs Nester, wegen der Besucherterrasse etwas versetzt und mit einem Kotbrett an der Hausfassade unter dem Dachvorsprung angebracht. So sei gewährleistet, dass keine überraschenden Verschmutzungen aus luftiger Höhe zu erwarten seien, sagt Haspel. Der naheliegende Klingenbach bietet den Schwalben zudem ein gutes Jagdrevier.