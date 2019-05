Rudi Senner verabschiedet sich aus dem Grosselfinger Gemeinderat – und rechnet ab.

Seit 25 Jahren sitzt Rudi Senner im Grosselfinger Gemeinderat. Seit über 40 übt er, wie er zurückblickt, viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten aus. Am Sonntag aber kandidiert er nicht mehr für die „Freien Wähler“. Seinen Abschied verbindet er mit einer deutlichen Abrechnung. Sein Adressat: die „Bürger für Grosselfingen“. Ihnen wirft er mangelnde Kompromissbereitschaft und Verlässlichkeit vor.

Eigentlich wollte Senner die Gemeinderatssitzung am Dienstag nutzen, um seiner Enttäuschung über die vergangenen fünf Jahre Ratsarbeit Luft zu machen. Doch die Gelegenheit bekam er nicht. Thomas Haug, Fraktionssprecher der „Bürger für Grosselfingen“, fand es schlichtweg „unfair“, ein derartiges Statement wenige Tage vor der Wahl abzulassen. Ohne darauf entsprechend reagieren zu können. Keiner der anderen Gemeinderäte widersprach.

Doch Senner ist nicht jemand, der von seinem Weg abweicht. Also wandte er sich an die Öffentlichkeit. Er, Senner, habe immer nur „das Beste für die Gemeinde und deren Einrichtungen“ gewollt. Der nicht nur einmal geäußerte Vorwurf „aus Prinzip dagegen zu sein“, trifft ihn daher schwer. Denn wie könne er einer Sache zustimmen, wenn er nicht überzeugt ist. Es seien insbesondere die Themen Ortskern und Gemeindezentrum gewesen, die ihn seit dem Start seiner Gemeinderatsarbeit begleitet hätten. Senner wollte der Geschichte Grosselfingens Rechnung tragen. Der aus seiner Sicht richtige Einstieg sei mit dem Leader-Programm 2011 gekommen, das abrupte Ende mit der Kommunalwahl 2014. Damals holten die „Bürger für Grosselfingen“ die Mehrheit.

Geplanter Ausstieg

Sein Abschied jetzt aus der Kommunalpolitik komme nicht von ungefähr. Schon vor fünf Jahren habe er seiner Frau versprochen, mit der Gemeinderatsarbeit aufzuhören. „Es ist genug.“ Damals aber habe er gedacht, das langjährige Projekt Dorfkernsanierung plus Gemeindezentrum sei dann auf den Weg gebracht. Und es würde ihm vielleicht schwer fallen, nicht mehr dabei zu sein. Das Gegenteil sei der Fall.

Vor der Wahl 2014 hätten sich die Fraktionen immer wieder getroffen, abgestimmt und nach Kompromissen gesucht. „Diese Art der Zusammenarbeit interessierte nicht mehr. Uns von der Fraktion der Freien Wähler und insbesondere mir wurde mehrfach nicht nur verdeutlicht, sondern auch gesagt, dass wir nicht mehr mitzureden hätten.“

Trotz allem hätten die Freien Wähler manches erreicht, seien einige ihrer Argumente bei der Gegenseite angekommen. Den Einstieg ins „Sanierungsprogramm Ortskern“ sieht Senner als große Chance.

Die Vorwürfe Senners möchte Thomas Haug nicht auf sich sitzen lassen. Er verstehe, dass Senner mehr hätte erreichen wollen. „Wir haben durchaus eine Zeit lang versucht, Kompromisse zu finden. Doch Senners Kompromisse bedeuten, seine Meinung zu übernehmen.“ Auch die Abrede der Verlässlichkeit ärgert Haug. „Wir verfolgen nun mal andere Ziele. Sonst hätten wir ja nicht antreten müssen.“

Haug kontert

Selbstverständlich könne man mit den „Bürgern für Grosselfingen“ reden, „es kommt darauf an, wie man mit uns spricht“. Ein Gemeinderat, sagt Haug, sollte gemeinsam Ziele vertreten, „nicht nur die einer Person umsetzen“. Mit Blick auf die kommenden Jahre fügt Haug an: „Ich stehe in Kontakt mit Robin Lohmüller. Wir sind uns einig, künftig miteinander, statt gegeneinander zu arbeiten.“