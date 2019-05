Der Nabu Zollernalb führt in die Welt der Nachtfalter ein. Treffpunkt ist am 31. Mai in Zimmern.

Schwärmer, Eulen, Spinner und Spanner – als besonderen Leckerbissen für die ganze Familie bietet der Naturschutzbund (Nabu) Zollernalb am Freitag, 31. Mai, die Gelegenheit, sich von den Mitarbeitern der AG Schmetterlinge in die Welt der Nachtfalter einführen zu lassen.

Nach den großen Erfolgen mit zum Teil über 100 verschiedenen Arten bei den öffentlichen Lichtfängen im vergangenen Jahr darf man gespannt sein, wie viele Arten sich jetzt dort blicken lassen werden. Im April 2015 konnten bei einem Lichtfang der AG Schmetterlinge zuletzt 34 Arten registriert werden. Nachdem das Frühjahr seither recht kühl verlaufen ist, werden selbst Ende Mai vermutlich noch nicht allzu viele Falter ans Licht geflogen kommen, so dass alles ein wenig gemütlich und überschaubar bleiben dürfte.

Die Veranstaltung beginnt zunächst mit einer Einführung ins Thema: Was sind Nachtfalter und welche Artengruppen gehören dazu? Warum fliegen die Falter ins Licht?

Dann wird der sogenannte Leuchtturm in Betrieb genommen: Eine helle Lichtquelle, umgeben von durchsichtigem Nylon-Stoff, an den die Falter im Laufe der Nacht anfliegen und betrachtet beziehungsweise zur Beobachtung abgenommen werden können.

Mit extra Genehmigung

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Umwelt-Bildungsprogramms der Nabu-Gruppen im Kreis in Kooperation mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (Bund) und der AG Schmetterlinge statt. Weil es sich bei den Schmetterlingen um geschützte Arten handelt, hat der Nabu hierfür eine behördliche Genehmigung. Wie immer werden die Tiere am Ende freigelassen.

Treffpunkt ist am Freitag, 31. Mai, um 20.30 Uhr am Wanderparkplatz bei den Fischteichen am Pfaffenwiesle im Bisinger Ortsteil Zimmern.

Info Der Naturschutzbund möchte Menschen dafür begeistern, sich durch gemeinschaftliches Handeln für die Natur einzusetzen. Weitere Informationen sind auf der Website des Nabu Zollernalb unter www.nabu-zollernalb.de/veranstaltungstermine/nachtfalter-leuchtnächte/ zu finden.