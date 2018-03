Bisingen Schützenverein: Ruiz folgt auf Frank

Bisingen / Jörg Wahl

Beim Schützenverein Bisingen gab es einen Vorstandswechsel und Ehrungen für langjährige verdiente Vereinsmitglieder.

Vorstandswechsel beim Bisinger Schützenverein: Robert Ruiz wurde im Rahmen der Hauptversammlung zum Nachfolger von Michael Frank gewählt, der dieses Ehrenamt zehn Jahre inne hatte. Am Anfang der Versammlung standen Grußworte des Oberschützenmeisters Michael Frank. Dem Totengedenken folgte dessen Jahresrückblick, wobei er das zweitägige Jubiläumsfest zum 90-jährigen Vereinsbestehen den absoluten Höhepunkt nannte. Frank erinnerte aber auch an das Jedermann- und das Königsschießen sowie an das Helferfest. Mit lobenden Dankesworten schloss er seine Ausführungen.

In Vertretung für den 1. Schützenmeister Dennis Gfrörer verlas Horst Wolfseher (2. Schützenmeister) dessen Jahresbericht und informierte über die Leistungen bei den Rundenwettkämpfen und bei den Meisterschaften. Auch gab er das Ergebnis des Jedermannschießens bekannt.

Rückblick hielt im Anschluss Jugendleiter Achim Bartz. Er erwähnte die größtenteils beeindruckenden Platzierungen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. 14 Schützen haben sich an den Deutschen Meisterschaften in München beteiligt.

Über Einnahmen, Ausgaben und ein erwirtschaftetes Plus berichtete Kassierer Lothar Ott. Andreas Rager, der mit Alwin Rager als Kassenprüfer fungierte, bestätigte Ott eine korrekte Buchführung. Die anschließende Entlastung führte Jakob Koch herbei.

Nach der Pause folgten Ehrungen. Überreicht wurden Ehrenzeichen des Vereins und des WLSB. Für zehnjährige Mitglied­schaft geehrt wurden Nico Bitzer, Magdalena Frank und Jürgen Herrmann; für 15 Jahre Patrick Rosenau und Fabian Walter; für 20 Jahre Marc Groß, Silvia Jetter, Ewald Kostanzer, Christoph Langenstein, Elmar Langenstein, Gabriela Michailidis und Harald Schnitzer; für 25 Jahre Siegfried Hausch, Reinfried Pfanner und Diethelm Schmidt; für 30 Jahre Thomas Rager und Bernd Sommer; für 40 Jahre Klaus-Peter Heim, Eugen Heinemann, Karl-Heinz Heller, Christoph Mayer, Kurt Mayer und Robert Ruiz; für 50 Jahre Helmut Gauggel, Dr. Wolfgang Hacker und Leo Stifel; für 60 Jahre Willi Baur.

Am Ende der Versammlung stand eine Satzungsänderung, wonach künftig zwei weitere Beisitzer in den Vorstand aufgenommen werden können. Bis zur nächsten Versammlung sind dies kommissarisch Stefan Ruiz und Dennis Gfrörer.

Dem Antrag zur Beitragserhöhung wurde zugestimmt, ebenso der Erhöhung des Einzelstandgelds sowie des Großkaliberstandgelds. Gefolgt wurde auch dem Vorschlag, dass jeder aktive Schütze und Waffenbesitzer insgesamt 20 Arbeitsstunden im Jahr ableisten soll – oder aber einen Betrag von 100 Euro abgebucht bekommen soll.

Der Bogenübungsplatz wird ab sofort auf Eis gelegt. Auflagen des Landratsamts und die damit verbundenen Kosten führten zu dieser von der Versammlung mitgetragenen Entscheidung.