Bisingen Politik und Wirtschaft beim IHK-Herbstempfang

Zu Gast am Montagabend in der Bisinger Hohenzollernhalle (v.l.): CDU-Politiker Thomas Bareiß, IHK-Präsident Christian O. Erbe, IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp und Regierungspräsident Klaus Tappeser. © Foto: Stephanie Apelt

Bisingen / Stephanie Apelt

In der Hohenzollernhalle ging es um die Herausforderungen: Infrastruktur, Digitalisierung und Fachkräfte.

Es sind unsichere Zeiten, schlecht für die Wirtschaft. Und so wünschte sich Thomas Lindner, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Zollernalbkreis, beim IHK-Herbst­empfang am Montag in der Bisinger Hohenzollernhalle nichts sehnlicher als „Planungssicherheit und Stabilität“, davon allerdings sei, in Richtung Politik, in den vergangenen 200 Tagen nicht wirklich viel zu merken gewesen.

Gerade die Region Neckar-Alb hänge mit einer Exportquote von über 50 Prozent überdurchschnittlich stark am Außenhandel, mit steigender Tendenz. „Inzwischen wird in der Region in einem Halbjahr so viel produziert wie vor 15 Jahren in zwölf Monaten“, so Lindner. Im ersten Halbjahr 2018 lieferten die regionalen Unternehmen Waren im Wert von fast 4,7 Millarden Euro in alle Welt. „Das ist Rekord.“ Und der Zollernalbkreis liege noch vor Reutlingen und Tübingen.

Bareiß stand im Stau

Doch kann die Region, der Zollernalbkreis, weiterhin so wunderbar punkten? Denn wie sieht es bei so wichtigen Faktoren wie Digitalisierung, Infrastruktur und Fachkräften aus?

Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, Festredner des Abends, gab sich optimistisch: Das Geld für die Infrastruktur, sprich für Straße und Bahn (Stichwort Elektrifizierung) sei endlich da. „Die Region“, versprach er, „werde von Stuttgart 21 am meisten profitieren.“ Auf dem Weg nach Bisingen stand Bareiß erst einmal im Stau. Und wenn’s um die Digitalisierung geht: Bis 2025 wolle der Bund ganz Deutschland mit Glasfaser belegen. Was tatsächlich fehle seien Fachkräfte.

Weiter diskutiert wurde darüber mit Regierungspräsident Klaus Tappeser, IHK-Präsident Christian O. Erbe, Linder und Bareiß auf dem Podium, moderiert von den Journalisten Klaus Irion und Daniel Seeburger.

Nicht jeder muss studieren

Den Fachkräftemangel sehen alle. „Es ist unser drängendstes Problem“, so IHK-Präsident Erbe. Warum müsse es denn heute unbedingt immer das Studium sein, meinte IHK-Vize Lindner.

Was machen der Ausbau von B 27 und B 463? Regierungspräsident Tappeser weiß: „Fläche ist nicht beliebig vermehrbar, aber wir brauchen die Straßen.“ Die Planung durchzubringen sei aber durch Klagemöglichkeit und Naturschutz schwierig.

Und die Digitalisierung – Breitband und Mobilfunk? Für IHK-Vize Lindner flächendeckend, wie es im Zollernalbkreis gebraucht wird, einfach nur „blamabel“. „In jedem Entwicklungsland gibt es eine bessere Netzqualität als hier.“ Da bleibt viel zu tun.