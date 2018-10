Steinhofen Philip Bölter überzeugt sein Publikum

Steinhofen / Jörg Wahl

Der Sänger und Gitarrist war in der ehemaligen Schreinerei in Steinhofen zu Gast.

Die alte Schreinerwerkstatt in Steinhofen, von Sabrina und Philip Langenbach umgestaltet, eignet sich gut als private Konzertbühne. Zu Gast war Sänger und Gitarrist Philip Bölter.

Bölter mag New Folk, Rock und Blues, er ist Preisträger des Robert Johnson Guitar Awards und Gewinner des „Deutschen Rock & Pop Preises (Beste Country-Band 2012)“. Musik ist sein Leben, lässt ihn alles um sich herum vergessen, zumindest beim Auftritt.

Der 30-jährige Musiker beherrscht nicht nur seine Gitarre(n), sondern versteht es auch, sein Publikum zu verzaubern. Noten und Texte stammen größtenteils aus eigener Feder. Gefühlvolle Balladen lösen rockigere Stücke ab.

Bölter lebt als Hobbyfarmer mit seiner Familie in einem alten Bauernhaus in Asselfingen bei Ulm. Gut 1000 Konzerte wird er in der näheren und weiteren Umgebung wohl schon gegeben haben, acht Alben hat er herausgebracht und über 150 Songs geschrieben. Etwa drei Stunden lang musizierte er beim „Sofakonzert“ in Steinhofen, ohne Zugabe ließ das Publikum ihn nicht von der Bühne. Eintritt kostete das Konzert keinen, Sabrina Langenbach bat lediglich um eine Hutgage, eine freiwillige Spender der Gäste, für den Musiker.