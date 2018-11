Bisingen Nicht alles von Maute darf weg

Casimir Bumiller über „220 Jahre Nichthuldiger“

Der Vortrag Auf Einladung des Heimatvereins Bisingen-Steinhofen hält der Historiker Dr. Casimir Bumiller am Donnerstag, 22. November, einen Vortrag über die „Nichthuldiger“: „Bisingen und der Hohenzollerische Landesvergleich von 1798. Ein Lehrstück aus den Kindertagen der Demokratie“. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Hohenzollernhalle in Bisingen.

Die Geschichte dahinter Der Hohenzollerische Landesvergleich von 1798 bildete den Schlusspunkt einer 200-jährigen Konfliktgeschichte zwischen der Obrigkeit und den Untertanen im Fürstentum Hohenzollern-Hechingen. Erstmals wurde die Leibeigenschaft aufgehoben, erstmals erhielten die Gemeinden die Gelegenheit zur Partizipation am öffentlichen Steuerwesen. Alle Hohenzollerischen Gemeinden traten 1798 in den Landesvergleich ein. Alle Gemeinden? Nein, Bisingen unterzeichnete den Landesvergleich, der als „Grundgesetz“ des Fürstentums Hohenzollern-Hechingen bezeichnet wurde, nicht und huldigte dem Fürsten auch nicht. Die Bisinger sind deshalb als die „Nichthuldiger“ in die Geschichte eingegangen.

Neue Einsichten Casimir Bumiller erzählt in seinem Vortrag die Geschichte erstmals zu Ende. Neu gesichtete Aktenbestände im Staatsarchiv Sigmaringen belegen, dass sich die Geschichte bis 1843 fortsetzte und dass aus den „Nichthuldigern“ in einem schmerzhaften gesellschaftlichen Lernprozess am Ende doch noch Huldiger wurden.