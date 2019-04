Der Musikverein und die Jugendmusik Zimmern überzeugten beim Frühlingsreigen in der Wessinger Festhalle auf ganzer Linie.

Einen musikalischen bunten Frühlingsstrauß präsentierte am Samstagabend in der vollbesetzten Wessinger Festhalle das Blasmusikorchester Zimmern seinem begeisterten Publikum. Sowohl die Jugendmusik Zimmern als auch das aktive Orchester zeigten sich in Bestform und musizierten mit unverkennbarer großen Leidenschaft, vorbildlicher Spielfreude, ohne Bühne, bei lockerer Atmosphäre. Es war für die Akteure das bereits dritte Konzert dieser Art.

Dirigent Michael Bach schwang den Taktstock bei zu den kunst- und niveauvollen Darbietungen. Eigens für diesen wohlklingenden Unterhaltungsabend hatte er aufmunternde Musikliteratur ausgewählt, die so manches Glanzlicht beinhaltete. Motiviert sparten die Besucher nicht mit Beifall und klatschten hier und da im Rhythmus mit.

Mit dem Tango „Tanguillo“ übernahmen die rund 20 Nachwuchsmusiker der Jugendmusik Zimmern den Konzertauftakt. Sicher und mit einer Portion Courage schritten sie zu Werke und brachten „Mixed Bag“ von Peter Martin, nämlich den Blues „Maybe Next Time“, den Rock ’n’ Roll „Rock Hard“ sowie den Dixieland „Gypsy Dance“. Beim Jugendwertungsspiel in Geislingen wird sich die Jugendmusik mit diesem Werk der Kritik der Jury stellen.

Im Anschluss brillierte mit seiner Blockflöte Marc Albus im Musikstück „A song for you“ von Otto Schwarz. Außerdem kamen noch zur Aufführung „Choucoune“ sowie der bekannte „Zillertaler Hochzeitsmarsch“, zu dem das Publikum im Takt mit klatschte. Obendrein gab es noch zwei Zugaben.

Martin Heckhoff hieß im Namen des Vorstandstrios (Carina Mayer, Bernd Sommer und Alexander Heckhoff) und der großen Musikerfamilie die zahlreichen Gäste in der Wessinger Festhalle willkommen. Unter ihnen auch Dirigent Mathias Schäfer. Dankesworte und Lob galten den Akteuren, die bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten den Musikverein Zimmern am Leben erhalten und fördern, so auch den vielen Sponsoren, ohne die vieles nicht möglich wäre.

Erfrischend temperamentvoll

Mit der Erkennungsmelodie des Grand Prix „So schön ist Blasmusik“ von Erich Brecht begann anschließend das aktive Blasmusikorchester den zweiten Konzertteil. Dirigent Michael Bach forderte die einzelnen Register beim ersten Höhepunkt des Abends, der Filmmusik „Spirit: Stallion oft the cimmaron“ von Hans Zimmer, das die Akteure meisterhaft interpretierten. Ebenso temperamentvoll und mit viel Leidenschaft folgte der Konzertmarsch „Euphoria“ von Martin Scharnagl. Das Orchester stellte sich den Herausforderungen, bot eine Fülle an Ausdrucks- und Interpretationsfacetten und übertraf sich selbst bei schwierigen Passagen. Tonkultur, Intonation und Dynamik stimmten genauso wie Zusammenspiel und musikalische Aussage. Das Ensemble auf der Bühne musizierte feinfühlig und mit viel Fingerspitzen-gefühl, zeigte jedoch auch, dass es kräftig auf die Pauke hauen kann und darüber hinaus über ausgezeichnete Solisten verfügt – eine anerkennenswerte Leistung.

Die Bläserinnen und Bläser zeigten große Spielfreude und eroberten mit ihrem Dargebotenen und dazu passender Show die Herzen ihrer Zuhörer. So auch beim „humorvollen“ Auftritt des tiefen Blechs. Ludwig Pflumm, Bernd Sommer und Jonas Toranzo erwiesen sich als kompetente Solisten beim „Let the tubas swing“ und ernteten dafür mächtigen Beifall. Bei „Highway to hell“ setzten sich die Musiker rot blinkende Hörner auf, klatschten mit riesigen Holzhänden und der Dirigent gab mit der Satansgabel den Takt an.

Mit dem schmissigen „Florentinermarsch“ von Julius Fucik verabschiedete sich das gut besetzte Orchester von seinem Publikum; musste allerdings noch eine Zugabe gewähren.