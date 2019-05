Ein Erfolg war das 4. Benefizkonzert zu Gunsten der Mukoviszidose Regionalgruppe Zollernalb/Tübingen, initiiert von der Musikschule Steinemer. Etwa 120 musikbegeisterte Besucher waren der Einladung in die geschmückte Nikolauskirche gefolgt. Zu hören bekamen sie brillante gesangliche und musikalische Darbietungen auf verschiedenen Instrumenten. Im Anschluss gab es einen Stehempfang im Gemeindezentrum.

„Es war sehr schön“, äußerte sich Ursula Deck, während Christoph Michailidis meinte: „Die gute Mischung an Musik hat begeistert“. Zufrieden sowohl mit der Organisation als auch mit dem Konzertverlauf zeigte sich auch Initiator Robert Steinemer, der moderierte und die Künstler vorstellte. Dankesworte galten den Akteuren, örtlichen Sponsoren sowie der katholischen Kirchengemeinde für die Überlassung der Räumlichkeiten.

Den Auftakt gestaltete Karin Erhardt – sie ist seit 25 Jahren bei der Musikschule Steinemer tätig – auf der Flöte, begleitet von Stefan Segalotto an der Orgel. Es erklangen die „VIII. Sonate F-Dur“ und die „Sonate X“ von Jean Baptiste Loeillet.

Der kleine Schulchor des Gymnasiums Hechingen unter der Leitung von Musiklehrerin Cornelia Prauser präsentierte den Gästen einige Lieder aus dem aktuellen Musicalprojekt „Leben im All“ und überzeugten mit ihren hellen Gesangsstimmen.

Sozusagen ein Heimspiel hatte anschließend Wolfgang Fischer, aus Bisingen stammend. Seit 2005 zurück in Deutschland, wirkt er als Pianist, Keyboarder und Arrangeur in Theater-, TV- und Musicalproduktionen. An mehreren Musikschulen und Hochschulen ist er bundesweit als Gastdozent tätig. Fischer erfreute die Zuhörer mit „Somewhere over the rainbow“, „Home“ (eine Eigenkomposition), dem Klassiker „Una Mattina“, der „Ballade pour Adeline“ sowie dem Klavierstück „Die Träumerei“ von Robert Schumann.

Für einen weiteren Konzerthöhepunkt sorgte Bouzukispieler Nikos Hatziliadis. In Begleitung seines Gitarrenpartners verstand er es, südländisches Flair ins Kirchenschiff zu zaubern – insbesondere, als die Filmmusik zum griechischen Volkstanz „Sirtaki“ erklang.