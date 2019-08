Das Team der Burg Hohenzollern feierte sein Mitarbeiterfest auf dem Zoller. Dabei standen zahlreiche Ehrungen für zehn, 15, 29, 30 und 35 Jahre an.

Die Mitarbeiter der Burg Hohenzollern feierten kürzlich im Burgarten ihr jährliches Mitarbeiterfest. Hierzu reiste auch Hausherr Georg Friedrich Prinz von Preußen mit seiner Familie aus Potsdam an.

Amüsant und kurzweilig ließ Burgverwalterin Anja Hoppe nicht nur die letzten zwölf Monate Revue passieren, sondern auch die vergangenen zehn Jahre. Denn genau so lange leitet sie nun schon die Geschicke des altehrwürdigen Gemäuers. Es hätte ihr bislang viel Freude bereitet, an diesem besonderen Arbeitsplatz mit einem tollen Chef, einem tollen Team und in einem gesunden Betriebsklima zu arbeiten und sie freue sich auf jeden Fall schon auf die nächsten zehn Jahre.

Mit Spannung sehe sie aber auch der Jahrhundert-Herausforderung entgegen: Der Sanierung der Burgmauern und der Auffahrtsanlage, die eigentlich bereits im Frühjahr hätte beginnen sollen. Durch verschiedene Verzögerungen sei der Start nun im kommenden Herbst geplant.

Freude über positive Google-Bewertungen

Auch Prinz Georg Friedrich lobte in seiner Ansprache sein Burg-Team und insbesondere seine Burgverwalterin: „Sie haben wieder einmal mit einem unermüdlichen Engagement die Burg Hohenzollern ein weiteres Jahr gestemmt und vorangebracht.“ Das familiäre Betriebsklima wirke sich offenbar auch positiv auf die Burgbesucher aus. Das erkenne er nicht zuletzt an der Vielzahl der positiven Google-Bewertungen zur Burg Hohenzollern.

Die Tücken des Burg-Protokolls

Eigentlich, so meinte der Prinz schmunzelnd, hätte er insgeheim gehofft, dass er dieses Jahr auch eine Ehrennadel für seine nunmehr 25-jährige Dienstzeit als Chef erhalte. Aber wie er von der Burgverwaltung erfahren musste, sehe das Burg-Protokoll entsprechende Ehrungen nur für zehn, 15, 20, 30 und 35 Jahre vor. Aber für diese ließ er es sich nicht nehmen, die Urkunden persönlich zu überreichen.

Für 35 Jahre Burgzugehörigkeit wurden Illona Vosseler (Info, Burgführung) sowie Dirk Hörrmann (Info, Burgführung, Schlossmeisterei) geehrt. Eine Urkunde für 20 Jahre Burgdienst erhielten Ettore Janelli (Burgführung), Chantelle Perreiter (Veranstaltungsorganisation), Kerstin Rock (Info, Kasse, Shop) und Thomas Volm (Burgführung). Für 15 Jahre wurden geehrt: Marlene Conzelmann (Verwaltung), Hildegard Buckenmayer (Info, Burgführung), Zuzana Fröschlin (Burgführung), Stefanie Glückler (Burg-Shop), Beate Maier (Burgführung), Annegret Möller (Burgführung), Johanna Oelkuch (Burgführung) und Barbara Zug (Burgführung). Für zehn Jahre im Dienste der Burg dankte der der Prinz Sieglinde Hausmann (Kasse), Leonie Lieb (Burgführung), Maria Schmidke (Burgführung) und natürlich Burgverwalterin Anja Hoppe. Außerdem verabschiedete der Prinz die Kollegen Hartmut Kattengell und Udo Türk vom Team des Wachdienstes in den verdienten Ruhestand.

