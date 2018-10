Bisingen Menschen mit Behinderung sollen teilhaben

Bisingen / SWP

Der Verbandstag der Lebenshilfe Baden-Württemberg findet am 20. Oktober in Bisingen statt.

Die Lebenshilfe Zollernalb ist am Samstag, 20. Oktober, Gastgeber der Verbandstagung der Lebenshilfe Baden-Württemberg. Von 9.30 bis gegen 16 Uhr wird in den Werkstätten, Thanheimer Straße 46, wird über „Mehr Teilhabe durch technische Unterstützung“ diskutiert. Dabei geht es unter anderem um – uns alle angehende – Themen wie „Assistenzsysteme im Kreuzfeuer zwischen Hilfebedarf und Datenklau“ oder die Möglichkeiten und Risiken von Smartphones. Es werden Vorträge und Workshops angeboten.

Verleihung des Bridge-Preises

Außerdem wird feierlich der Bridge-Preis „Brücken bauen in die Gemeinde durch technische Unterstützung“ verliehen. Mit diesem will der Landesverband herausragende Beispiele für die technische Unterstützung des selbst bestimmten Lebens von Menschen mit Behinderung in ihrer Umgebung würdigen.

Aus den 14 eingegangenen Projekten sind folgende drei Projekte für die Preisverleihung vorgesehen:



►die „Mediathek inklusiv“ der Gemeinde Kirchzarten wegen der umfassenden Ausrichtung auf Barrierefreiheit und selbstständige Nutzung durch Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen.

►die „Unterstützte Kommunikation“ der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V. wegen der systematischen Implementierung von Unterstützter Kommunikation, um Nutzern, die sich nicht lautsprachlich verständigen können, andere Wege der Verständigung und dadurch auch ein Mehr an Selbstbestimmung und Teilhabe zu ermöglichen.

►der „Barrierefreier Ausbau der Freianlagen“ der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH wegen der intensiven Erarbeitung von Lösungen zum barrierefreien Ausbau der dauerhaften Freianlagen und der Holzelemente zur Gestaltung des über die Bundesgartenschau hinaus genutzten Geländes unter Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen.