Thanheim Maurochen fiebern ihrem 20. Jubiläum entgegen

Thanheim / Jörg Wahl

Wahlen und der Ausblick auf das große Fest standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Thanheimer Narrenzunft.

Die Zunftmitglieder der Maurochen Thanheim freuen sich auf das 20. Jubiläum 2019. Bei der Hauptversammlung aber wurde zunächst einmal Bilanz gezogen.

Die Maurochen hatten wieder einmal viele Aktivitäten zu bewältigen. Vorsitzender Sven Buckenmaier dankte für das an den Tag gelegte Engagement. Als kleines Dankeschön konnten sich die Mitglieder an einem reichhaltigen Buffet stärken.

Schriftführerin Andrea Dick erinnerte an das Abstauben, das Stellen des Narrenbaums, Narrenparty, Kindergartenbefreiung, Seniorennachmittag und Kinderball. Die Kameradschaftspflege kam dabei in der Zunftstube nicht zu kurz.

Plus in der Kasse

Werner Fecker konnte ein Plus in der Vereinskasse verbuchen. Die Mitgliederzahl liegt, nach sieben Eintritten und einem Austritt, bei 142.

Häswart Sarah Hausch gab Aufschluss über die Beteiligung an zehn Umzügen, auch ein Nacht­umzug war dabei. In Gruol liefen die Maurochen mit sage und schreibe 53 Maskenträger mit. Die Bachpfladerermaske wird derzeit erneuert. Das Leihhäs wird am 29. Dezember ausgegeben. 23 Mitglieder bekommen dieses Mal ein Laufbändel, vier sogar in Silber, vier in Gold.

Für die nächste Saison sind 15 Omnibusse bestellt, berichtete Berater Ralf Schoy. Anmeldungen sollten möglichst bis zum 22. Dezember erfolgen, am 29. Dezember werden die Fahrkarten ausgegeben. Bei fünf Umzügen sind die „Krawallos“ mit von der Partie. Zugesagt worden ist bereits bei den Fasnetsbällen der Bisinger Nichthuldiger und Kirchamäus, der Bisinger Hexen und der Steinhofener Fasnetszigeuner. Ralf Schoy hatte den Narrenfahrplan ausgearbeitet. In seinem Grußwort lobte Thanheims Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier die Leistung der Maurochenzunft. Sie zähle sie zu den aktivsten Vereinen in Thanheim, bringe Abwechslung und Leben in den Ort. Daher ist die Gemeinde bereit, die Jubiläumsfestlichkeiten 2019 zu unterstützen.

Das Vorstandsteam wurde einstimmig entlastet. Gewählt wurden für die nächsten zwei Jahre: die 2. Vorsitzende Tamara Krautwald, Kassenführerin Petra Knipp, als Berater Ralf Schoy und Elmar Schmohl sowie als Kassenprüfer (für ein Jahr) Bettina Seifert.

Dank, Anerkennung und Präsente erhielten die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Werner Fecker, Timo Haas und Matthias Gsell.