Bisingen KZ-Museum wird komplett umgebaut

Bisingen / Stephanie Apelt

Ab Dienstag wird ausgeräumt. Die Wiedereröffnung ist für Mai 2019 geplant.

Ab heute, Dienstag, wird kräftig angepackt. Die Mitarbeiter des Bisinger Bauhofs räumen das KZ-Museum aus. Vitrinen, die allzu sehr in die Jahre gekommen sind, werden weggeschmissen. Anderes wird zwischengelagert. Ausstellungsstücke wie eine frühere Häftlingsuniform oder ein kleiner Hand geschnitzter Vogel werden gut in einem Raum im Museum aufgehoben.

In den kommenden Monaten wird das Museum in Bisingen komplett umgebaut. Die Ausstellung über das Konzentrationslager in Bisingen wird vollkommen überarbeitet und zeitgemäß mit digitalen Angeboten erweitert. „Das ist auch dringend nötig“, sagt Doris Muth, seit 2016 Museumsbeauftragte.

Das Bisinger Museum ist ein ganz besonderer Fall. Denn während Gedenkstätten in der Regel von Ehrenamtlichen betreut werden, hat sich der Bisinger Gemeinderat ganz bewusst dafür entschieden, das Museum und die dortige Dauerausstellung zu tragen und zu fördern.

Den kommunalen Entscheidungsträgern zur Seite steht der (ehrenamtlich arbeitende) Gedenkstättenverein KZ Bisingen. Als Museumsbeauftragte ist Doris Muth, mit einem Studium der Geschichte und der Empirischen Kulturwissenschaft im Hintergrund, das (von der Gemeinde finanzierte) Bindeglied zwischen beiden.

Statt starrer Fotos...

Ihre Aufgabe ist es, das Museum zu betreuen, den Betrieb zu leiten, Führungen zu machen – und natürlich ist sie in die jetzige Neukonzeption mit eingebunden. Zwei Tage in der Woche ist die Balingerin in Bisingen, entweder direkt im Museum oder in ihrem Büro im Bisinger Rathaus. Ihren Hauptjob hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landratsamt Sigmaringen, in der dortigen Stabsstelle für Kultur und Archiv.

Dem Umbau des Museums sieht sie voller Vorfreude entgegen, „auch wenn es natürlich jede Menge Arbeit mit sich bringt“. Die „Hardware“, die Raumgestaltung, produziert das Büro „design und mehr“ aus Stockach am Bodensee, Herwig Schneider hat unter anderem schon das Maschenmuseum in Albstadt gestaltet. Die „Software“, Texte und Bilder, liefern die Mitglieder des Gedenkstättenvereins und Doris Muth. Und alles läuft natürlich in enger Abstimmung, auch mit dem Gemeinderat.

Vor mittlerweile 22 Jahren, am 3. November 1996, war das Museum in der Kirchgasse feierlich eingeweiht worden. Unter den Gästen weilten dabei Überlebende des früheren Konzentrationslagers in Bisingen. Die Historikerin Christine Glauning hatte die Geschichte des Bisinger KZs in ihrer Dissertation aufgearbeitet.

Das KZ Bisingen, das vom August 1944 bis April 1945 bestand, war ein Außenlager des KZ Natzweiler im Elsass. Im Rahmen des „Unternehmens Wüste“, einem späten Projekt des NS-Rüstungsministeriums, mussten KZ-Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen Ölschiefer zur Treibstoffgewinnung abbauen, ein sinnlosen Unterfangen, das mindestens 1187 Menschenleben forderte.

... digitale Angebote

Selbst wenn es seit damals nicht viel Neues in der Forschung gibt, es geht um das Wie der Präsentation, das sich ändern muss. Lange Texte und starre Fotos sind für ein Museum nicht mehr Mittel der Wahl, um Aufmerksamkeit zu erreichen und zu halten. Digitale Angebote sollen ein größeres Publikum ansprechen – und vor allem der Jugend den Zugang eröffnen.

Das bisherige Schwerpunktthema KZ Bisingen 1944/1945 wird um weitere Aspekte des nationalsozialistischen Unrechtssystems erweitert, zudem um übergeordnete Gesichtspunkte wie Ausgrenzung und Verfolgung einerseits, Unterstützung und Zivilcourage andererseits. Es wird gefragt: Wie ging es nach dem Kriegsende 1945 weiter? Der Zeitstrahl wird bis in die Gegenwart geführt.

Wenn die Mitarbeiter des Bauhofs das Museum leergeräumt haben, sind erst einmal die Maler und Elektriker an der Reihe. Wenn alles gut läuft, soll das Museum im Mai 2019 wieder eröffnet werden. Dann soll es einen neuen Namen erhalten. Bislang wird es offiziell als Heimatmuseum geführt.