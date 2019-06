Große Anerkennung fand die Neugestaltung des „Museums KZ Bisingen“ bei der Wiedereröffnung.

Was muss ein zeitgemäßes Museum zur NS-Geschichte leisten? – diese Frage beschäftigte die Mitglieder des 2003 gegründeten Gedenkstättenvereins Bisingen von Beginn an.

Nachdem die 1996 von Christine Glauning kuratierte Ausstellung „Mut zur Erinnerung – Mut zur Verantwortung“ auf Beschluss des Bisinger Gemeinderates 1998 als feste Einrichtung im sogenannten „Emmerich-Haus“ etabliert worden war, hat sie sich kaum verändert und war infolgedessen wenig zeitgemäß.

Viel Zeit, Ideen und Kreativität haben die Mitglieder des Gedenkstättenvereins und ein eigens gegründeter Arbeitskreis in die Konzeption des neuen Museums erbracht. Unterstützt wurde man dabei von Herwig Schneider, Fachmann für Museumskonzeptionen, der den Umbau begleitete. Nach 14 Monaten Planung und sechs Monaten Umbau öffnete das „Museum KZ Bisingen“ am Sonntag mit einem Festakt und mit einer neuen ansprechenden Ausstellung seine Tore.

Bürgermeister Roman Waizenegger freute sich, im vollbesetzten Saal viele Festgäste begrüßen zu dürfen, darunter Dr. Christine Glauning und Claire Vosk – Tochter des KZ-Überlebenden Otto Gunzberger – und ihre beiden Söhne. Sie waren aus Australien angereist, um dem Festakt beizuwohnen.

Silvia Pauli, die Enkelin des damaligen Lagerleiters Johannes Pauli war ebenso anwesend wie Vertreter aus diversen Gedenkstättenverbänden und aus der Politik.

In seinen Grußworten betonte Waizenegger die Bedeutung der Gedenkstätte als „erlebbares Gedächtnis“ eines Ortes, dem es darum geht, entsprechende Zeugnisse zu sammeln und für nachfolgende Generationen zu erhalten. Der Bürgermeister erinnerte dabei auch an die verstorbene Gründerin und langjährige Vorsitzende Uta Hentsch. Weiter lobte er das unermüdliche, mittlerweile europaweit anerkannte Engagement des Vereins mit Dr. Ines Mayer und Dieter Grupp an der Spitze in ihrem Bestreben, „Geschehnisse von damals in wacher Erinnerung zu halten, um zu erkennen, zu verstehen und daraus zu lernen.“ Denn, so sein Fazit, das er nach einem Wort von George Santayana formulierte: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“.

Die Aufarbeitung des Geschichte des KZ Bisingen war von vielerlei Schwierigkeiten begleitet, aber auch von Unterstützung: „Der Landkreis förderte stets die Arbeit des Gedenkstättenvereins und leistete auch finanzielle Hilfestellung“, sagte Karl Wolf, Dezernet der Hauptverwaltung des Zollernalbkreises in Vertretung von Landrat Günther-Martin Pauli.

Claire Vosk berichtete dann in englischer Sprache über den Lebensweg ihres Vaters Otto Gunzberger (1926 bis 2013), der sich noch lange Zeit nach seiner Befreiung als Verfolgter gefühlt und in Australien schließlich in der Familie und in der Kunst Halt gefunden habe. Die Tochter rief dazu auf, wachsam zu sein „in einer Welt von skrupellosen Despoten“.

Ines Mayer und Dieter Grupp ließen die Geschichte des Museums noch einmal Revue passieren und gedachten dabei aller ermordeten Opfer des Holocaust. Sie bedankten sich ausdrücklich und namentlich bei den zahllosen Helfern, die zum Gelingen des neugestalteten Museums „einem Schmuckstück weit über die Grenzen Bisingens hinaus“ beigetragen haben.

„Geschichte begreifen und für die Zukunft handeln“ – war das Thema des Festvortrages von Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten.

Er forderte, sich kritisch mit der Geschichte der NS-Zeit auseinander zu setzen und die Perspektive mit Blick auf Täter, Mitläufer, Profiteure und auf die gesellschaftlichen Strukturen der damaligen Zeit zu erweitern. An die Stelle eines historisch-pietätistischen „Entlastungs-Rituals“, einer Art „Wohlfühlerinnerung“, müsse Reflexion treten. Diese Forderung sah er im Konzept der neu gestalteten Ausstellung erfüllt.

Nach seinem Dafürhalten ist die klare Gliederung in fünf Themenräume auch für Besucher ohne spezielles Fachwissen aufschlussreich „und sehr gut gelungen“.

Die Feierlichkeit, die von Duo Yannik Bitzer und Jan Reiser musikalisch umrahmt wurde fand ihren Abschluss in einem Stehempfang, zu dem Verein und Gemeinde eingeladen hatten. Höhepunkt war die anschließende Führung durch das neue Museum.