Grosselfingen Kranich und Schwarzstorch versus Windrad

Grosselfingen / Stephanie Apelt

Eignet sich das Gebiet bei Grosselfingen für Windkraftanlagen? Der Regionalverband prüft auch Fragen des Vogelschutzes.

Die Windkraft im Lande soll ausgebaut werden. Als einziges „Vorrang­gebiet“ im Zollernalbkreis wird derzeit noch das Dreiländereck Grosselfingen/Haigerloch/Rangendingen diskutiert. Gegen Windräder an dem möglichen Standort hat sich allerdings reichlich Gegenwind geregt.

Bis Ende Mai vergangenen Jahres bestand für die Träger öffentlicher Belange (Behörden, verbände etc.), aber auch die Einwohner die Gelegenheit, sich zur Windkraftplanung zu äußern. Seitdem ist die Verwaltung des Regionalverbandes Neckar-Alb dabei, alle eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen.

Erst unlängst hatte Grosselfingens Bürgermeister Franz Josef Möller in öffentlicher Gemeinderatssitzung berichtet, dass im Grosselfinger Wald der Horst eines Scharzstorches gesichtet worden sei. Ein Schwarzstorch ist selten, sollte es sich um einen entsprechenden Horst handeln und sollte der Horst jetzt im Frühjahr wieder bezogen werden, könnte das tatsächlich das Aus für einen Windpark an diesem Standort bedeuten. Die Schutzzone beträgt drei Kilometer um einen Horst herum.

Nun hat Hans Bogenschütz auf einem winterlichen Spaziergang Kraninche im Überflug entdeckt. Erst habe er noch gedacht, erzählt er, es seien Störche, Gänse oder eine Reiherart. Dann aber fiel ihm auf, dass die Unterseite hellgrau war (passt nicht zum Storch) und der Hals weit gestreckt (passt nicht zum Reiher). Vogelkundler haben ihm inzwischen bestätigt, dass es sich bei dem Vogelschwarm „eindeutig um Kraniche“ handle.

Die Vögel sind wahrscheinlich auf ihrem Weg aus ihren Winterquartieren (gerne in Spanien oder Frankreich) zurück zu ihren Brutgebieten im Nordosten Europas. „Zugkonzentrationskorridore“ sind, so verlangt es der Naturschutz, von Windkraftanlagen freizuhalten. Hans Bogenschütz unterstützt, was kein Geheimnis ist, die Bürgerinitiative Gegenwind Hohenzollern.

Wie steht es nun mit Schwarzstorch und Kranich? „Wir nehmen solche Hinweise natürlich ernst“, versichert Dirk Seidemann, Verbandsdirektor des Regionalverbands Neckar-Alb. Im Rahmen des laufenden Verfahrens werde alles geprüft. Dabei werden auch Fachbehörden miteinbezogen. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) ist zum Beispiel gerade dabei, das Vorkommen von Störchen zu kartieren.

Seidemann geht davon aus, dass „noch dieses Jahr“ der „Teilregionalplan Windkraft“, mit allen Abwägungen und gegebenenfalls Änderungen, vorgestellt werden kann. Dann wird sich die Verbandsversammlung damit beschäftigen.