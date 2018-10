Bisingen Kirchengemeinde feiert Altarweihe in St. Nikolaus

Bisingen / Jörg Wahl

Die Bisinger Kirche wurde komplett erneuert und umgestaltet. Der Förderverein sieht nun sein Ziel erreicht.

Für die katholische Kirchengemeinde Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen war es ein großer Festtag: die Altarweihe am Sonntag in der Bisinger Nikolauskirche. „Der Förderverein hat damit sein Ziel erreicht“, sagte Egbert Zäh, Vorsitzender eben diesen Vereins.

Die Besucher erlebten ein ansprechendes Pontifikalamt mit Altarweihe und Segnung des Ambos. Weihbischof Peter Birkhofer, eigens aus Freiburg angereist, feierte gemeinsam mit den Patres Artur Schreiber, Erwin Wieczorek, Mateusz Jaszczyk, Norbert Maier und Pfarrer i.R. Norbert Dilger die Messe.

Dank für all die Spenden

Vor fünf Jahrzehnten war zuletzt in Bisingen ein Altar geweiht worden, damals noch unter Ortspfarrer Franz Presser. Im Jahr 2004 wurde die Außenrenovierung der Nikolauskirche angegangen. Vor vier Jahren fanden Umgestaltung und Renovierung des Kircheninnerns statt. Dem Förderverein und Pater Artur Schreiber lag viel daran, auch das Herz der Kirche, nämlich den Altar mitsamt Ambo, Priestersitz und Tabernakel-Sockel zu erneuern, ebenso einen neuen Ständer für die Osterkerze anzuschaffen.

Mit Messeteilen von Gounod, Bruckner und Eger bereicherte der Kirchenchor unter Leitung von Chorleiter Reinhard Kluth. Als Organist wirkte Walter Kästle. Lektorin war Evi Schell. Der Altar, so der Weihbischof, versinnbildliche Christus als lebendigen Grund- und Eckstein der Kirche. Jesus sei die gegenwärtige Mitte und lade ein, in der Gemeinschaft den Glauben zu leben und die Botschaft zu verkünden. Die große Liebe Christi sei prägend und höre niemals auf. Taufe, Katechese und Predigt seien dabei wichtige Bestandteile.

Reliquien von den Heiligen Vitus und Mauritius wurden im Holzaltar beigesetzt.

Vertreter der verschiedenen kirchlichen Gruppen brachten ihre Gaben, nämlich Altartuch, Kerze, Weihwasserkessel, Messgewand, Stoffe, Freiburger Chorbuch, Evangeliar, Blumen sowie Brot und Wein. Anja Hertkorn sprach dazu erläuternde Worte. Wolfgang Rager erläuterte Tabernakel und ewiges Licht. Pater Artur Schreiber dankte allen Beteiligten: den vielen ehrenamtlich Engagierten, den Handwerkern, Planern und nicht zuletzt dem Ehrengast, Weihbischof Birkhofer.

Im Anschluss an den Festgottesdienst wurde in der Hohenzollernhalle zum Stehempfang eingeladen. Weihbischof Birkhofer übermittelte die Glückwünsche des Erzbischofs und seine persönlichen an die Bisinger Gemeinde. Bürgermeister Roman Waizenegger sprach von einem Ereignis für das ganze Kirchspiel und übergab Geld. Er freue sich, dass in Bisingen Glaube und Kirchgang noch gepflegt werden.

Die evangelische Pfarrerin Gudrun Ehmann erwähnte die vielen Zusammenkünfte innerhalb der Ökumene.

Fördervereinsvorsitzender Egbert Zäh lobte die vorbildliche Arbeit aller und freute sich über die Großzügigkeit der Bisinger. An Pater Artur übergab Zäh die Schenkungsurkunde des Fördervereins.