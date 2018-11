Thanheim Kirchenchor ehrt treue Mitglieder in der Traube

Thanheim / Jörg Wahl

Ein feierlicher Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Chormitglieder im Thanheimer Gotteshaus stand zu Beginn der sich anschließenden Veranstaltung. Mit verschiedenen Chören verstand der Chor unter der Leitung von Walter Kästle diese abendliche Eucharistiefeier mit zu gestalten, welche durch Pater Erwin Wieczorek zelebriert wurde.

Im Anschluss gab es erst einmal ein gemeinsames Abendessen. Bevor die Ehrungen anstanden, sang der Chor drei weltliche Lieder. Sodann oblag es Ingrid Kästle im Namen des Vorstandsteams, pflichtbewusste und treue Chormitglieder zu ehren. In ihrer jeweils ausgeklügelten Laudatio erinnerte sie an den Werdegang der Geehrten.

Seit zwei Jahrzehnten bereichere Dagmar Winkler die Chorarbeit mit ihrer tollen Altstimme und sei bei nahezu allen Proben und Aufführungen mit dabei. Auf 35 Jahre dürfe Rosalia Schoy zurückblicken; davon fünf in Ringingen und 30 in Thanheim. Hervorzuheben sind die Soloauftritte. Neben Werbung um neue Chormitglieder obliege ihr auch das verantwortungsvolle Amt des Notenwarts, das wiederum viele Stunden erfordere.

Seit 45 Jahren singt Silvia Dehner im Chor, ab 1981 dann in Thanheim. „Seit fast 30 Jahren bist du die zupackende und unkomplizierte Seele in unserem Dreiervorstand und es ist eine große Freude mit dir zusammenzuarbeiten“, so Ingrid Kästle. Nicht unerwähnt ließ sie, das große Engagement zusammen mit ihrem Ehemann Gerhard. So wurden schon mehrere Ausflüge, Unterhaltungsprogramme bei Feierlichkeiten und Liedvorträge bei Geburtstagen bewerkstelligt.

Im Anschluss wurde Nikolaus Schneider aus dem Kirchenchor verabschiedet. Im jugendlichen Alter von 18 Jahren trat dieser dem Wessinger Kirchenchor bei. Nach erfolgter Heirat mit Theresia im Sommer 1962 brachte er sich kirchenmusikalisch in Thanheim ein. Bis zu seiner Erkrankung in 2017 sang er in den Reihen mit. Als Scholasänger bereicherte er jahrelang die Sonntagsgottesdienste. Es gebe nur wenige Sänger, welche über 62 Jahre hinweg stets pünktlich und zuverlässig bei Proben und Aufführungen zur Stelle waren. Ingrid Kästle dankte ihm für 62 Jahre Treue zur Kirchenmusik und insbesondere für 55 Jahre beim Thanheimer Kirchenchor.

Als kleine Anerkennung gab’s für alle Geehrten Präsente und Blumen. Der geistliche Pater Erwin schloss sich diesen Glückwünschen an. Die Chormitglieder sangen „Jubilate“, dirigiert und begleitet auf dem E-Board durch Walter Kästle. In geselliger und musikalischer Runde klang diese sehr unterhaltsame Cäcilienfeier in feierlicher Atmosphäre in der „Traube“ aus.