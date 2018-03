Zimmern Kirche in Zimmern freut sich über Kunstwerk

Zimmern / Jörg Wahl

Maria hält den Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus: Über ein Jahr war der Platz der Pietà in der Georgskirche in Zimmern verwaist. Das Kunstwerk wurde gründlich restauriert Die Aufgabe übernahm eine Studentin der staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart im Rahmen einer Semesterarbeit. Seit wenigen Tagen befindet sich die Pietà wieder an ihrem angestammten Platz in der Georgskirche.

Die spätgotische Pietà stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Sie wurde aus Lindenholz geschnitzt. Der Künstler ist leider nicht bekannt.

Bevor überhaupt zunächst mit den Konservierungs-, dann mit den Restaurierungsarbeiten begonnen werden konnte, wurde dem Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg ein entsprechendes Konzept vorgelegt.

Bei ihrer Arbeit an der Pietà wurde die Studentin Laura Hack von Diplom Restaurator Peter Vogel sowie einem Mitarbeiter des Landesamt für Denkmalpflege, Fachgebiet Restaurierung, Jochen Ansel, betreut. Die Pietà wurde komplett gereinigt, Staub und Schmutz wurden entfernt. Wo etwas von der Figur fehlte, wurde versucht, es zu kitten. Der Bruch im rechten Arm der Christusfigur wurde allerdings nicht wieder verleimt. Der Abstand der Enden ist zu groß. Dann erst begannen die eigentlichen Restaurierungsarbeiten. Der Mantel Marias ist komplett mit Blattgold überzogen. Stellen, die abgeblättert waren, wurden neu vergoldet. Andere Stellen wurden neu übermalt.

Die Pfarrei freut sich über die gelungene Arbeit, und umso mehr, dass das Kunstwerk noch rechtzeitig vor der Karwoche und dem Osterfest fertig wurde und wieder im Zimmerner Gotteshaus steht. Außerdem fielen keine Kosten für die Restaurierung an, da diese, wie gesagt, im Rahmen einer Semesterarbeit stattfand.

Info Verewigt ist die Zimmerner Pietà im Buch „Kunst- und Kulturdenkmale im Zollernalbkreis“.