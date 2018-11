Bisingen Kinder müssen sicher schwimmen können

Bisingen / SWP

Die DLRG-Ortsgruppe Engstlatt-Bisingen hat sich qualitativ deutlich verstärkt. Nach zahlreichen Ausbildungs- und Prüfungslehrgängen haben die beiden Bisingerinnen Wiebke Grahneis und Rike Meier in Stuttgart den DLRG-Lehrschein geschafft.

Bereits seit vielen Jahren kümmern sich die beiden Studentinnen zusammen mit einem Team im Bisinger Hallenbad im Schulzentrum um den schwimmenden Nachwuchs. Die Bandbreite reicht dabei vom Schwimmenlernen bis zur Ablegung des „Seepferdchens“ als erste Auszeichnung, über die weitere Vermittlung der verschiedenen Schwimmstile bis hin zur Vorbereitung auf Wettkämpfe, insbesondere im Jugendbereich.

Wiebke Grahneis und Rike Meier haben selbst vor rund 20 Jahren bei der DLRG Engstlatt-Bisingen das Schwimmen gelernt und sind dem Verein bis heute treu. In Bisingen gibt es mit dem kürzlich sanierten Hallenbad beste Voraussetzungen, damit Kinder und Jugendliche an den Schwimmsport herangeführt werden können.

Die Trainingsabende finden regelmäßig mittwochs statt und beginnen um 17.30 Uhr mit dem Anfänger-Schwimmkurs, bei dem die Kinder das richtige und sichere Schwimmen sowie das Verhalten im Wasser spielerisch lernen. Die Kinder sollen möglichst bereits in der Grundschule sicher schwimmen können. „Das gibt den Kindern Sicherheit und Selbstvertrauen in der Schule“, sind die beiden Trainerinnen überzeugt.

Unter dem Motto „Vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer“, hat sich die DLRG die Bekämpfung des Todes durch Ertrinken in Deutschland auf die Fahnen geschrieben und arbeitet dazu in all ihren Aufgabenbereichen grundsätzlich mit ehrenamtlichen Helfern.

Mit der nun bestanden „Ausbildereignungsprüfung“ hat die Ortsgruppe Engstlatt-Bisingen zwei weitere qualifizierte Lehrkräfte, die die Wissensvermittlung in der Schwimmausbildung und im Rettungsschwimmen unterstützen. Die anschließenden Leistungsnachweise dürfen die Beiden nun selbst abnehmen. Der DLRG-Lehrschein ist vergleichbar mit der Trainer C-Ausbildung des Deutschen Olympischen Sportbundes.