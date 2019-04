Chiara Holtmann aus Wessingen qualifiziert sich beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ für den Bundesentscheid.

Sie ist einfach ein musikalisches Ausnahmetalent. Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Landesebene erzielte die 14-jährige Chiara Holtmann aus Wessingen (Klarinette) zusammen mit Jan Luka Diebold aus Albstadt (Klavier) die Höchstpunktzahl. Jetzt wartet der Bundeswettbewerb. Das Duo tritt in der Altersklasse vier (Jahrgänge 2003 und 2004) an.

Der Landeswettbewerb fand vom 3. bis 7. April in Schorndorf und Renningen statt. „Jugend musiziert“ ist der weltweit größte Jugendmusikwettbewerb. In Baden-Württemberg präsentieren bei 23 Regionalwettbewerben Jahr für Jahr ungefähr 5000 junge Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger ihre Fähigkeiten. Seit 1972 wird der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Baden-Württemberg jedes Jahr in einer anderen Stadt durchgeführt. Den Landeswettbewerb unterstützen die baden-württembergischen Sparkassen mit Förderpreisen im Wert von 15 000 Euro.

Die ersten Preisträgerinnen und Preisträger des Landeswettbewerbs werden ab der Altersstufe III zum Bundeswettbewerb, weitergeleitet, der dieses Jahr um Pfingsten herum in Halle stattfindet. Um sich den letzten Schliff vor dem Bundeswettbewerb zu holen, wird Ensembles angeboten, mit einem Team von Professoren an der Bundesakademie in Trossingen drei Tage lang zu proben. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit der größten Anzahl an Bundespreisträgern.

Im vergangenen Jahr hatte die damals 13-jährige Klarinettistin aus Wessingen beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Lübeck die Höchstpunktzahl und einen 1. Preis erreicht.