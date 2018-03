Bisingen Jugendliche sollen ihre Meinung sagen

Bisingen / Stephanie Apelt

Bisingen möchte, dass sich die Jugendlichen am Gemeindeleben beteiligen. Eine App (Yovo) soll es möglich machen.

Jugendarbeit ist das eine, aber wie lässt sich die Jugend schnell und einfach am Leben in der Gemeinde beteiligen? Die Gemeinde Bisingen versucht, sich etwas einfallen zu lassen. Demnächst soll die App Yovo an den Start gehen.

Mit der Jugend ist es so eine Sache. In den Jugendgemeinderat, in Bisingen gab es einen der ersten in Baden-Württemberg, wollte am Schluss kaum noch einer. Sich drei Jahre binden, in einem Gremium so zu verhalten, wie die Erwachsenen das tun? Dazu hatten die Jugendlichen wirklich keine Lust (mehr). Doch Verwaltung und Gemeinderäte lassen nicht locker. Ende 2016 wurde groß für ein Jugendforum geworben. Hier geht es um einzelne Projekte: um einen Ruhebereich beim Schulzentrum, um eine Mountainbikestrecke den Thanheimer Ebersberg hinunter.

Doch auch das erwies sich erneut als schwierig. Immer sind es nur einige wenige, die sich begeistern und mitmachen. Das Jugendforum aber soll bleiben.

Jetzt soll es eine App richten. Yovo (die Abkürzung steht für „Your Voice“, deine Stimme) soll einfach und unkompliziert Rathaus und Jugend verbinden. „Denn die Jugendlichen sind da, wo ihre Handys sind“, so Bisingens Bürgermeister. Kaum ploppt eine Nachricht auf dem Smartphone auf, soll geklickt werden. Da kann dann schnell über etwas abgestimmt werden, im Chat werden Ideen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge ausgetauscht, Infos zu allem, was die Jugend betrifft, machen die Runde.

Im Bisinger Rathaus soll sich um all das (zumindest mit einigen Stunden) Melanie Männing kümmern. 2000 Euro kostet es, die App einzurichten. Die monatliche Nutzungsgebühr für die Gemeinde beträgt dann 99 Euro (netto). Für die Jugendlichen ist die App frei.

Machen wir es doch einfach mal, war die Meinung im Gemeinderat. Gestartet wird mit einem zweijährigen Probelauf. Es kommt auf die Klickzahlen an.