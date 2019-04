Fast 300 000 Euro im Jahr lässt sich Bisingen die Jugendarbeit kosten. Gut investiertes Geld, wie Bürgermeister Roman Waizenegger feststellt.

Als Bisingens Bürgermeister noch die Schulbank drückte, sei da „nichts“ gewesen, stellte Roman Waizenegger in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zum Tagesordnungspunkt 5 fest. Dieses „Nichts“ von früher sei heute „unverzichtbar“. Gemeint sind die vielen Facetten der Jugendarbeit, die das Haus Nazareth seit 1999 in Bisingen anbietet.

Seit Oktober ist Petra Bubeck für Bisingen zuständig. Die Mitarbeiterin der Sigmaringer Jugendhilfeeinrichtung erstattete dem Gemeinderat Bericht über den aktuellen Stand der Jugend- und Schulsozialarbeit sowie die Angebote in der Kernzeit- und Ganztagsbetreuung.

In der Schulsozialarbeit sei der Bedarf an Einzelfallhilfen und Beratungen für Schüler, Eltern und Lehrer „enorm gestiegen“. Ausdrücklich lobte Bubeck die 2018 getroffene Entscheidung des Gemeinderates, eine zusätzliche 50-Prozent-Stelle zu schaffen. Zur Schulsozialarbeit zählen sozial­-pädagogische Klassenprojekte, zum Beispiel über Suchtprävention und Anti-Gewalt-Training. „Sehr positiv“ etabliert habe sich der Klassenrat für die Klassen 5 und 6.

Die Kinder und Mitarbeiter der Ganztagsschule hätten sich in den neuen Räumen „gut eingelebt“. Das ganze alte Grundschulgebäude werde inzwischen genutzt, sei eine „feste Anlaufstelle,“ allerdings fast schon wieder zu klein. Denn von Montag bis Donnerstag nutzten 40, an Spitzentagen sogar 100 Kinder vor allem der Klassen 3 und 4 die Angebote. Es gibt Mittagsbetreuung von 11.40 bis 13.30 Uhr und Nachmittags-AGs von 13.30 bis 15 Uhr.

90 bis 100 Kinder sind bei den „Kernzeitraben“ der Grundschule angemeldet. Der Bedarf sei „sehr hoch“, stellte Petra Bubeck fest und betonte mehrfach das hohe Engagement der Leiterin Lisa Wannenmacher. Sie organisiere tolle Partys, Feiern und Ausflüge für die Kleinen. Eltern können drei Zeitbausteine buchen: von 7 Uhr bis Schulbeginn, von 11.40 bis 12.30 Uhr und – mit Lernzeit – von 11.40 bis 16 Uhr.

Der vierte Bereich ist die gemeinwesenorientierte offene Jugendarbeit mit dem Jugendzentrum unter der Leitung von Roland Sesulka. Gerade habe sich aus dem Juz eine Gruppe von Stammbesuchern verabschiedet. Den Stamm der regelmäßigen Juz-Besucher wieder deutlich zu erhöhen, sei ein gestecktes Ziel für dieses Jahr.

Die Besucher im Juz seien zwischen elf und 20 Jahre alt, etwa die Hälfte mit Migrationshintergrund und größtenteils männlich. Deshalb sei auch bewusst ein Mädchentreff eingerichtet worden (montags). Dienstags und freitags gibt es außerdem einen Teenietreff. Im Schnitt werden an den Öffnungstagen zehn bis 14 Besucher gezählt. Es gab verschiedene Events, darunter auch eine Renovierungsaktion. Die sei so gut gelaufen, stellte Petra Bubeck fest, dass die „Aufwertung“ des Juz innen und außen fortgeführt werden soll. Das trage viel zur Identifizierung der Nutzer mit dem Gebäude bei.

Gut besucht waren die Ferienangebote mit 30 Kindern pro Angebot in den Pfingst- und Sommerferien, 64 Kindern beim 14-tägigen Osterprogramm und 140 Teilnehmern bei den Ferienspielen unter dem Motto „Superhelden“.

Weiter intensiviert werden soll laut Bubeck in diesem Jahr die Jugendberufshilfe. Außerdem werden innerhalb der Jugendhilfeeinrichtung aktuell alle Dachkonzeptionen überarbeitet und dann neu an die regionalen Gegebenheiten angepasst.

„Unser wichtigstes Ziel ist es, die hohe Qualität aller unserer Angebote zu halten“, schloss Petra Bubeck ihren Jahresbericht. Mehrere Mitglieder des Gemeinderates hakten bei einzelnen Punkten nach oder äußerten sich lobend über die Arbeit der Jugendarbeiter. Bürgermeister Roman Waizenegger merkte an, dass sich die Gemeinde die Jugendarbeit jährlich 290 000 Euro kosten lässt (abzüglich 90 000 Euro Fördergeldern). Die immer auf drei Jahre abgeschlossene Vertragszeit mit dem Haus Nazareth läuft Ende 2020 aus.