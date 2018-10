Wessingen Italienische Schlager im Gepäck

Next

„ZaBa“ – das sind Bruno Zarrella (links) und sein Partner Domenico Balzano. Am Samstag nächster Woche geben sie im „Löwen“ in Wessingen italienische Schlager zum Besten. © Foto: privat

Wessingen / Sabine Hegele

Bruno Zarrella und sein Duettpartner Domenico Balzano gastieren am Samstag, 3. November, im „Löwen“ in Wessingen.

Jahrzehnte lebte und arbeitete er mit seiner Familie in Hechingen, inzwischen ist die Rheinmetropole Köln sein Zuhause – die Schwäbische Alb aber ist für ihn bis heute ein Stück weit Heimat geblieben: Bruno Zarrella, Vater des Sängers und Moderators Giovanni Zarrella sowie Schwiegervater des brasilianischen Models Jana Ina, tritt mit seinem Bandkollegen Domenico Balzano (aus Dortmund) am Samstag nächster Woche, 3. November, im Ristorante „Löwen“ in Wessingen auf.

Unter dem Motto Una notte speciale – ein besonderer Abend – möchte das Duo „ZaBa“ sein Publikum mit alten italienischen Schlagern aus den 70er- und 80er-Jahren, aber auch mit modernen Songs etwa von Enrique Iglesias oder Eros Ramazotti und ebenso mit deutschen Schlagern unterhalten.

Die „Löwen“-Wirtin Maria Loria, die Bruno Zarrella schon seit ihrer Jugend kennt, freut sich auf einen italienischen Abend mit Gesang und Gaumenfreuden. Bereits ab 17 Uhr öffnet sie ihre Pizzeria, der Auftritt des Duos „ZaBa“ ist auf etwa 19 Uhr terminiert.

Groß ist die Freude auch bei dem ehemaligen Hechinger Gastronom: „Ich wollte einfach mal wieder in meiner Heimat Musik machen und alte Freunde wieder treffen.“ Dazu besteht am 3. November beste Gelegenheit.