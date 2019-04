Hundebesitzer in Thanheim sollten ihre Vierbeiner unbedingt an die Leine nehmen. Es wurden Fälle von Fuchsräude entdeckt.

Am Ortsrand und im Ortskern von Thanheim wurden in den vergangenen Wochen zwei tote Füchse gefunden, die an der Fuchsräude verendet sind. Auch bei einzelnen Wildschweinen wurde die Räude gesichtet. Der Thanheimer Ortschaftsrat rät allen Hundebesitzern dringend, ihre Vierbeiner an die Leine zu nehmen. Darf der Hund frei herumlaufen, ist die Gefahr einer Ansteckung wesentlich größer.

Ansteckung vermeiden

Die Fuchsräude ist eine Erkrankung der Haut von Füchsen, die durch Milben hervorgerufen wird. Durch direkten oder indirekten Kontakt mit infizierten Tieren wird die Krankheit leicht übertragen. Wildtiere wie Dachse, Mäuse und Wildschweine sind dafür ebenso empfänglich wie Hunde und Katzen – auch Menschen können sich infizieren.

Räudemilben können sich in der jeweiligen Umgebung ohne Wirt rund drei Wochen halten: Hunde können sich also an jedem Ort infizieren, an dem sich ein krankes Tier aufhält.

Da befallene Tiere ihr Fell scheuern und sich wälzen, um die Schmarotzer loszuwerden, verbreiten sie die Milben auf Gras, an Baumstämmen, Balken oder Steinen. Die Scheuerplätze riechen dann nach Fuchs, deshalb ziehen sie Hunde magisch an – und die Haustiere fangen sich so die Parasiten ein. Sind die Milben erst einmal im Haus, dann haften sie überall, wo das Wirtstier sich aufhält – besonders in den Hundedecken oder Hundekörben.

Keine Futterquellen ins Freien stellen

Um zu vermeiden, dass sich Hunde anstecken, sollten diese auf dem Spaziergang im Ort und im Wald unbedingt an die Leine genommen werden.

Die Einwohner werden zudem gebeten, Futterquellen nicht im Freien stehen zu lassen, denn die kranken und geschwächten Füchse bedienen sich dort gerne und so kann die Krankheit auf Haustiere übertragen werden.