In der Hauptversammlung des Schützenvereins Zimmern waren die strukturellen Veränderungen im Schützenverband das zentrale Thema.

Obwohl sie zu den mitgliederstärksten Sportvereinigungen zählen und auf eine sehr lange Tradition zurückblicken, müssen sich Schützenvereine für die Zukunft gut wappnen, stellte Vorsitzender Volker Herrmann in der Hauptversammlung des Schützenvereins Zimmern fest. Vor diesem Hintergrund arbeite der Württembergische Schützenverband bereits an grundlegenden strukturellen Veränderungen, was Herrmann ausdrücklich begrüßte. Unter anderem sei die Frage, ob die Schützenkreise in ihrer heutigen Form bestehen bleiben. Abgeklopft werde auch das Selbstverständnis des Schützenverbandes: zukunftsorientiert oder in der Tradition verwurzelt? Es seien in den Vereinen umfangreiche Befragungen vorgenommen worden, die eindeutige Ergebnisse erbracht hätten.

Der Vereinschef ging auch auf die sehr gute Jugendarbeit des Trainers Robert Löffler ein und überreichte ihm als Anerkennung einen Präsentkorb.

Schriftführer Fabian Mayer gab anschließend einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins. Unter anderem erwähnte er das 50-jährige Jubiläum des SV Zimmern, das vergangenes Jahr im kleineren Rahmen gefeiert wurde. Der Bericht von Schützenmeister Marius Pflumm zeigte anschließend die sportliche Bilanz.

Nachfolgend informierte Schatzmeister Egon Kostanzer die Versammlung über die finanzielle Lage des Vereins. Der Verein hatte vergangenes Jahr höhere finanzielle Aufwendungen, die zum Teil auf mehrere Jahre verteilt werden müssten.

Die anschließenden Neuwahlen und die Entlastung der Vorstands leitete Ortsvorsteher Karl-Heinz Bogenschütz. Bei den Wahlen wurden Volker Herrmann als Vorsitzender, Marius Pflumm als Schützenmeister und Jugendleiter, Fabian Mayer als Schriftführer sowie Manuel Ehrnsperger und Roman Trinks zu Beisitzern gewählt.

Anschließend wurden die Vereinsmeister geehrt. In der Disziplin Luftgewehr erreichte Volker Herrmann den 1. Platz, gefolgt von Marius Pflumm und Marco Kluck. Die Ehrenscheibe für den besten Schuss ging an Fabian Mayer. Bei den Ehrungen für das Adlerschießen wurde Brigitte Kostanzer der Titel der Kronprinzessin verliehen.

Erster Ritter Marius Pflumm und zweite Ritter Volker Herrmann, die Apfel und Zepter zu Fall brachten, dürfen zusammen mit Fabian Mayer den Verein beim Kreiskönigsschießen 2019 vertreten und mit etwas Glück einen weiteren Titel nach Hause bringen. Roman Trinks erleichterte den Adler um den rechten Flügel und Diana Volm um den linken.

Des Weiteren wurden geehrt: für 20 Jahre Mitgliedschaft Waldemar Olschewski; für 40 Jahre Cornelia Hölle, Ulrike Ruff, Rainer Class, Hans-Werner Hein und Franz Bogenschütz sowie für 50 Jahre Herbert Fecker.