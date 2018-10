Grosselfingen Im Ortskern ist viel zu viel marode

Grosselfingen / Stephanie Apelt

Marktplatz, Rathaus, Gesellenhaus, Talbach – in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend ging es wieder um die großen Fragen in Grosselfingen. Dabei waren sich beide Fraktionen einig: Die Aufnahme ins Sanierungsprogramm des Landes wäre eine echte Chance für die Ortsentwicklung.

Die Gemeinde strebt nach einem städtebaulichen Konzept. Im Frühsommer hatte der Gemeinderat – in nicht öffentlicher Sitzung – für diese Aufgabe Experten der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH engagiert. Fünf Planungsbüros hatten sich vorgestellt.

Dann war diskutiert worden: Was muss in Grosselfingen gemacht werden, wo sind die Prioritäten, was ist überhaupt möglich. Am Mittwoch stellte Wolfgang Mielitz erste Ergebnisse vor, basierend wohl auf den (in die Jahre gekommenen) Planungen des Leader-Projekts.

Klare Feststellung Mielitz’: Zwei Drittel der Gebäude im Grosselfinger Ortskern würden Mängel aufweisen, zum Teil ganz erheblich. „Das ist schon eine Nummer“, sagte der Fachmann.

Was bringt die Landesförderung? Wenn alles gut läuft: viel Geld. Für alles, was als förderfähig angesehen wird (in der Regel 85 Prozent eines Projekts), schießt das Land 60 Prozent zu, die restlichen 40 Prozent muss die Gemeinde selbst stemmen. Die Rechnung für den Grosselfinger Gemeinderat ist einfach: Für Gebäude von „überragender Bedeutung“ hieße das: Das Land zahlt rund 51 Prozent.

Mielitz geht bei einer möglichen energetischen Sanierung, beim Umbau und der Erweiterung des Rathauses – geschätzte Kosten 1,7 Millionen Euro – von einer förderfähigen Summe von 1,4 Millionen Euro aus. Bei einer umfassenden Modernisierung und Umnutzung des Gesellenhauses – Kosten: 1,2 Millionen Euro – läge diese bei rund einer Million Euro. Insgesamt kommt Mielitz für den gesamten Ortskern auf förderfähige Kosten von über fünf Millionen Euro. Nicht zuwendungsfähig blieben zwei Millionen Euro. Grosselfingen müsste also die zwei Millionen plus 40 Prozent der fünf Millionen stemmen. Immer noch ganz schön viel, auch wenn es über Jahre gestreckt wird.

Neubaugebiet nicht vergessen

Wobei diese Rechenbeispiele allerdings noch lange nicht heißen, dass der Grosselfinger Gemeinderat diese dann auch so umsetzt. In der Sitzung am Mittwoch ging es zunächst einmal um den grundsätzlichen Beschluss, ob Grosselfingen die Aufnahme in das Landessanierungskonzept anstrebt.

Die Zeit drängt ein wenig. Bis 31. Oktober muss der Antrag eingereicht werden, um überhaupt die Chance zu haben, 2019 aufgenommen zu werden. Meist klappe es sogar erst im zweiten Anlauf, meinte Mielitz, das wäre dann im Jahr 2020. Wichtig sei es jetzt, „Klinken zu putzen“ und alle „Pluspunkte“ herauszustellen, zum Beispiel das einzigartige Narrengericht.

Beide Fraktionen waren mit dem Grundsatzbeschluss, die Aufnahme des Ortskerns ins Sanierungsprogramm zu beantragen, einverstanden. Denn es gilt: Jedes Gebäude kommt noch einmal einzeln auf den Prüfstand.

Gefördert werden übrigens nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch private. „Im Schnitt machen 25 Prozent der Eigentümer mit“, so Mielitz’ Erfahrung. Es muss nur einer mal anfangen.

So wichtig das Sanierungsprogramm auch ist, eines wollen die Grosselfinger Gemeinderäte darüber nicht vergessen: das Thema Neubaugebiet.