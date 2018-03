Bisingen Frühlingserwachen trotz Kälte ein Erfolg

Bisingen / Jörg Wahl

Trotz Minusgraden ließen sich Kunden und Besucher das vom HGV inszenierte "Frühlingserwachen" in Bisingen nicht entgehen.

Rund 20 Geschäfte und Betriebe empfingen unzählige Besucher aus nah und fern zum Bisinger „Frühlingserwachen“. Trotz Schnee und Minusgraden war der traditionelle verkaufsoffene Sonntag des Handels- und Gewerbevereins wieder ein Erfolg. Das Geschehen spielte sich diesmal eben weniger auf den Straßen ab, als vielmehr in den gut beheizten Verkaufs- und Ausstellungs­räumen der beteiligten HGV-Geschäfte.

Das Frühlingserwachen war ein Fest für alle Sinne. An zahlreichen Verpflegungsständen gab es alles, was bei Durst und Hunger – und den herrschenden Minusgraden – so richtig gut tut. Auch die Bauernkapelle Geislingen lockte mit ihrer Musik den Frühling herbei.

Viele Sonderaktionen, Attraktionen und Schnäppchen hielten die beteiligten Geschäfte und Betriebe in Bisingen am verkaufsoffenen Sonntag für die Kunden und Besucher bereit. Als Markenzeichen des Bisinger HGV sah man wieder die bunten, kreativ gestalteten Mäuse – 30 an der Zahl – überall vor den Geschäften stehen.

Zwei Holzrückepferde waren eine der vielen Attraktionen beim Bisinger Frühlingserwachen. Es wurde über die Arbeit mit Holzrückepferden informiert, aber auch über das Wanderreiten Mittlere Alb. Beim Pferdesporthaus Lösdau durften außerdem Ostereier bemalt werden, die mit Einkaufsgutscheinen prämiert werden.

Spaß machten den jungen Besuchern die vielen Kinderaktionen, wie der Feuerwehr-Parcours bei der Firma Maximum. Auch Kinderschminken war an etlichen Stellen angesagt und das Autohaus Karsch hatte eine Hüpfburg zum Austoben aufgebaut.

Der Modelleisenbahnclub ließ sich von der Kälte nicht beirren und lud auf dem Marktplatz zu Kinderfahrten mit der E-Lok ein. Ebenso „open air“ unterwegs waren Mitglieder des Vereins Bürger helfen Bürgern, um über die Vereinsziele und den Fleckahopser zu informieren und um neue Mitglieder zu werben.

Mit der Resonanz auf den verkaufsoffenen Sonntag sind die Veranstalter rundum zufrieden. Das gute Image der HGV-Mitglieder mitsamt der vorausgegangenen Werbekampagnen über Tageszeitungen, Plakatierungen und Rundfunk habe wieder mal voll eingeschlagen, so das Fazit des HGV-Vorsitzenden Guido Petran.