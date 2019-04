Der CDU-Poltiker warb am Freitagabend in der Hohenzollernhalle in Bisingen für die europäische Gemeinschaft.

Europa, das ist das Schlagwort der Zeit, auch jenseits des Hin und Her um den Brexit. „Wir brauchen Europa“, machte CDU-Mann Heinrich Haasis am Freitagabend in Bisingen ganz klar.

Die Hohenzollernhalle war voll, das Interesse an Kommunalpolitik, den europäischen Aussichten und natürlich nicht zuletzt an Heinrich Haasis selbst groß. „Endlich einmal wieder in Bisingen“, freute sich dieser. CDU-Kreisverband und CDU-Ortsverband hatten zum politischen Austausch und zur Diskussion über Europa eingeladen.

Gedenken an Stefan Pfanzelt

Doch es gab auch eine traurige Seite des Abends. Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin, Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisverbandsvorsitzende, erinnerte an Stefan Pfanzelt, den jungen „Adler-Wirt“, der für die CDU für den Bisinger Gemeinderat kandidierte und mit gerade einmal 44 Jahren starb. Die Mutter, Ursula Pfanzelt, war lange Jahre im Vorzimmer Haasis’ tätig, als dieser Bürgermeister in Bisingen war. Haasis verzichtete daher an diesem Abend bewusst auf jegliche Anekdoten, sondern widmete sich sehr sachlich dem großen Thema Europa.

Die Europawahl sei eine Schicksalswahl, das sagen Politiker ja gerne, aber dieses Mal ist vielleicht etwas dran. Sicher nicht nur Haasis sieht die Welt „massiv im Wandel“. China werde stark („jeder fünfte Mensch heute ist ein Chinese“), die USA habe einen Präsidenten, der „vollkommen unberechenbar ist“, die Türkei stehe „unter der Leitung eines Tyrannen“, sei aber Nato-Partner, der Nahe Osten ist ein Brandherd, die Rechtsradikalen legen zu – Haasis nannte viele Beispiele. Gleichzeitig erinnerte er daran, was die europäische Gemeinschaft den Deutschen und ihren Partnern gebracht habe: wirtschaftliches Wachstum und vor allem aber: Frieden! Daher gelte es Europa zu schützen. „Eine Weltordnung, von der wir angenommen haben, das sie uns Sicherheit und Frieden bringt, gerät ins Wanken“, stellte Haasis fest. „Deutschland allein kann es nicht richten“, im Gegenteil, Deutschlands Bedeutung werde abnehmen, also gelte: „Europa muss stark sein.“

Natürlich, räumte Haasis ein, gehe in Europa nicht alles gemeinsam. Eine europäische Arbeitslosenversicherung sei genauso wenig nachvollziehbar wie ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn. Natürlich gebe es viele unsinnige Regelungen. Natürlich sorge der Brexit-Irrsinn für Verdruss. „Doch wir dürfen Europa nicht überdrüssig werden“, mahnte Haasis. Und warb: „Wenn wir Deutschen massiv wählen gehen, können wir auch die Spielregeln mitbestimmen.“ Sein Appell: „Lassen Sie uns die Mitte wählen.“ Am besten die CDU.

Nicole Hoffmeister-Kraut und Heinrich Haasis nahmen sich Zeit auf Fragen einzugehen, die den Zuhörern am Herzen lagen: von der Verschmutzung der Meere bis zur Elektromobilität. Es ist so vieles, was nicht nur die Bisinger bewegt. Am 26. Mai ist Wahltag.