Die ganze FW-Fraktion um Rudi Senner tritt nicht mehr an. Das Gegenteil bieten die Bürger für Grosselfingen auf.

Zwei Listen treten am 26. Mai wieder für den Grosselfinger Gemeinderat an. Der Gemeindewahlausschuss hat inzwischen die Kandidatenlisten geprüft und ohne Beanstandungen zugelassen.

Beim Blick auf die Listen fällt auf, dass bei den Freien Wählern ein großer Wechsel ansteht. Keiner der vier amtierenden Gemeinderäte wird wieder antreten. Aktuell gehören Thomas Nikolaus, Albert Kist, Kai Mayer sowie Fraktionsvorsitzender Rudi Senner dem Gremium an. Senner zählt zu den dienstältesten Kommunalpolitikern in Grosselfingen, gehörte fünf Amtsperioden dem Gemeinderat an und war 20 Jahre Bürgermeisterstellvertreter.

Stattdessen stellen die Freien Wähler fünf neue Kandidaten: Robin Lohmüller, Maximilian Schwabenthan, Benjamin Haenle, Andreas Haug und Dr. Regina Brauchler. Lohmüller und Brauchler haben 2014 schon einmal kandidiert.

Ganz anders sieht es bei der Liste „Bürger für Grosselfingen“ aus. Alle sechs Gemeinderäte treten wieder an: Fraktionschef und Bürgermeisterstellvertreter Thomas Haug sowie Siegfried Strauß, Lothar Sulzer, Oliver Ruff, Bernd Hodler und Sabine Ostertag.

Hinzu kommen bei den „Bürgern“ sechs neue Namen: Friedbert Dieringer, Daniel Endreß, Heiko Fischer, Elmar Kleinmann, Jennifer Pflumm und Norbert Walter. Einzig Fischer war 2014 schon einmal auf der Kandidatenliste.