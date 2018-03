Burg Hohenzollern Ausstellung „Kleine Welten“ eröffnet auf der Burg

Ob Soldaten, Prinzessinnen oder Indianer: Die Zinnfiguren, oft dargestellt in Dioramen, sind mit großer Liebe zum Detail gestaltet. So wie hier Friedrich der Große, genannt der Alte Fritz. © Foto: Diana Maute

Burg Hohenzollern / Diana Maute

Auf der Burg Hohenzollern wurde am Sonntag die Ausstellung „Kleine Welten – Zinnfiguren auf der Burg“ eröffnet.

Kerzengerade sitzt er auf einer Bank im Park von Schloss Sanssouci, seine treuen Hunde neben sich, vertieft ins Gespräch mit Voltaire: Friedrich der Große, genannt der Alte Fritz, der selbst als winzige Zinnfigur eine ganz besondere Würde ausstrahlt.

In der neuen Ausstellung im Torturm der Burg Hohenzollern, die am Sonntag im Beisein zahlreicher Gäste eröffnet wurde, ist der Preußenkönig gleich mehrfach vertreten. Doch es ist längst nicht nur die preußische Geschichte, die hier im Miniaturformat zu bestaunen ist. Vielmehr tut sich in der Ausstellung eine Welt im Kleinen auf, in der sich Szenen aller möglichen Genres und Epochen aneinanderreihen. Barocke Prinzessinnen sind ebenso zu sehen wie Neandertaler, Indianer oder römische Soldaten.

Zauberhafte Szenen

Ein ganzes Kaleidoskop der kulturgeschichtlichen Entwicklung tut sich hier auf, nachgestellt in so zauberhaften Szenen, dass man sich nicht sattsehen kann an den farbenfrohen Figürchen, die sich oft in Dioramen mit phantastischen Landschaften tummeln.

Die Zinnfiguren selbst sind meist nur 30 Millimeter hoch, als vollplastische, halbplastische oder flache Modelle gestaltet und mit einer unglaublichen Liebe zum Detail gefertigt. Trotz des winzigen Formates werden so kleinste physiognomische Finessen erkennbar.

Nach wie vor würde sich in vielen Köpfen die Vorstellung halten, „dass Zinnfiguren von alten, bärtigen Männern im stillen Kämmerlein gefertigt und gesammelt werden“, betonte Burgverwalterin Anja Hoppe bei der Vernissage am Sonntag. Umso erstaunlicher, dass sich die Vertreter der „Deutschen Gesellschaft der Freunde und Sammler kulturhistorischer Zinnfiguren“, genannt „Klio“, so „jung und frisch“ präsentierten, merkte sie augenzwinkernd an.

Die Ausstellung im Torturm, die von der Klio-Landesgruppe Baden-Württemberg gestaltet wurde, reiche „einmal quer über die Zeitschiene und einmal rund um die Welt“, unterstrich Hoppe. „Hier verbinden sich Geschichtsbewusstsein, Phantasie und Handwerkskunst.“

In akribischer Arbeit aufgebaut wurden die Exponate von Wilfried Dangelmaier, dem 2. Vorsitzenden der Landesgruppe. Der erste Vorsitzende Thomas Schmidt gab im Rahmen der Vernissage eine kleine Einführung in die Schau. Dass es eine Verbindung zwischen dem 1712 geborenen Friedrich dem Großen, der schon in jungen Jahren eine militärische Ausbildung erhielt, und Zinnfiguren gebe, wagte der Experte zu bezweifeln. Zwar habe es letztere zu dieser Zeit bereits gegeben, doch die meisten Figuren seien aus Silber gefertigt und sehr teuer gewesen. Dafür habe sich der „Alte Fritz“ später zur meist gegossenen Zinnfigur gemausert, dicht gefolgt von Napoleon.

Als Anfang des 19. Jahrhunderts die Massenproduktionen begannen, sei die Nachfrage rasant angestiegen. „Für jeden Krieg gab es eigene Figuren, so konnten die Schlachten im Kinderzimmer nachgespielt werden“, erläuterte Schmidt. Im Laufe der Zeit seien mehr und mehr zivile Motive aufgenommen worden. „Die Qualität wurde immer besser, die Details immer schöner.“ „Lassen auch sie sich verzaubern“, gab Thomas Schmidt den Besuchern mit auf den Weg. „Ich denke, jeder wird mit strahlenden Augen rauskommen.“

Wer nach dem Besuch auf der Burg Hohenzollern Lust auf noch mehr Zinnfiguren hat, ist übrigens auch im Römischen Freilichtmuseum in Stein gut aufgehoben. Dort werden in der Dauerausstellung Zinnfiguren gezeigt, die ebenfalls vom Verein „Klio“ betreut werden.

Info Die Sonderausstellung im Torturm der Burg Hohenzollern läuft bis zum 30. Juni. Am Ostersonntag, 1. April, am Muttertag, 13. Mai, sowie am Schlosserlebnistag, 17. Juni, wird beim Schaugießen gezeigt, wie Zinnfiguren hergestellt werden.