Thanheim Geschichte und Glanz der Friedhofskapelle

Thanheim / Gerhard Dehner

Droben stehet die Kapelle, schauet still ins Tal hinab.“ Mit diesen Zeilen aus dem berühmten Gedicht von Ludwig Uhland könnte man auch die Lage der Thanheimer Friedhofskapelle beschreiben, die seit nunmehr 121 Jahren Friedhofsbesucher zu andächtigem Betrachten und Beten einlädt.

Seit der letzten großen Renovierung sind zwar schon wieder über zehn Jahre vergangen, das denkmalgeschützte Bauwerk ist jedoch nach wie vor ein schönes, sehenswertes Kleinod, und mancher Besucher bewundert sowohl die schönen Ludowici-Ziegel des Dachwerkes als auch den von Restaurator Martin Holzinger kunstvoll restaurierten Innenraum.

Man darf dankbar sein, dass die politische Gemeinde diese aufwendige und kostspielige Renovierung ausführen ließ. Aber auch viele Spenden der Pfarrkinder, Erlöse aus Basaren und Tombolas einer Fraueninitiative mit Ingrid Ott, Erika Ott und Gerlinde Koch an der Spitze sowie ein Teil der Erlöse aus einem Thanheimer Dorffest, von den Vereinen gespendet, haben damals geholfen, die Kostenlast mitzutragen. Das kleine Glöckchen im Turm klingt nur hin und wieder mit feiner Stimme zu Ehren eines stillen Schläfers, der zu Grabe getragen wird.

Ziegel nach altem Vorbild

Bei der Einweihungsfeier nach der letzten Renovierung im Oktober 2007 konnte der damalige Ortsvorsteher Karl Fischerkeller besonders stolz darauf sein, dass man mit der Ziegelmanufaktur Ullrich aus Forst bei Karlsruhe noch einen Betrieb gefunden hatte, bei dem noch solche glasierten Ziegel nach alten Originalen hergestellt werden konnten. Ein Glücksfall, wie das Ergebnis zeigt.

Der Innenraum besticht durch den wertvollen neugotischen Holz-Altar und die filigranen Decken-und Wandbemalungen. Mitten im Altarretabel (Aufsatz) erblickt der Betrachter eine wunderschöne Pietà, die Gottesmutter mit dem vom Kreuz abgenommenen toten Jesus.

Auf der linken Seite des Altaraufsatzes steht die Heilige Barbara mit einem Schloss samt Turm in der einen Hand, das Schwert in der anderen. Die heilige Barbara ist auch in der Thanheimer St-Ulrichs-Kirche zu sehen: am Marienaltar links neben der Gottesmutter. Dort ist sie jedoch nur mit dem Turm dargestellt sowie mit einem Kelch und einer Hostie.

Die heilige Barbara ist nicht nur eine der 14 Nothelfer der katholischen Glaubenswelt, sondern gilt sogleich als Schutzpatronin der Bergleute, die für sie am Barbaratag ein Licht im Stollen brennen lassen. Sie gilt auch als Schutzpatronin der Gefangenen und der Glöckner, (viele Kirchenglocken tragen ihren Namen) sowie der Architekten. Um den 4. Dezember als Gedenktag an diese Märtyrerin rankt sich ein reiches Brauchtum. Besonders bekannt und verbreitet ist die Sitte, am Barbaratag einen Apfel-, Kirsch-, Kastanien-, Pflaumen-, Holunder-, Rotdorn- oder Forsythienzweig zu schneiden und in das geheizte Zimmer stellen. Kommt der Zweig gerade am Weihnachtsfest zum Blühen, so wird das als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet.

Rechts neben der Pietà in der Friedhofskapelle steht der heilige Laurentius oder heilige Lorenz. Dieser war einer von sieben römischen Diakonen der römischen Christengemeinde unter Papst Sixtus II. und war zuständig für die Finanzen und die Sozialarbeit der Kirche. Als Sixtus II. unter dem Christenverfolger Valerian festgenommen und enthauptet wurde, war sein Diakon Laurentius der Überlieferung zufolge verzweifelt, dass er nicht wert erachtet wurde, diesen Tod zu teilen. Sixtus tröstete ihn mit der Verheißung, dass er ihm in drei Tagen nachfolgen werde, und erteilte ihm den Auftrag, den Kirchenschatz den Leidenden und Armen auszuteilen.

Kaiser Valerian erhob Anspruch auf diese Schätze. Um Laurentius zur Herausgabe zu zwingen, ließ er ihn mehrfach geißeln. Laurentius erbat sich jedoch drei Tage Bedenkzeit, verteilte während dieser Frist die Güter und präsentierte dann die beschenkten und christlich gewordenen Armen dem Kaiser als die wahren Schätze der Kirche. Der erboste Valerian ließ Laurentius mit Bleiklötzen schlagen, zwischen glühende Platten legen, versuchte vergeblich ihn zum heidnischen Opferdienst zu zwingen und befahl schließlich, den Unerschütterlichen über stetig unterhaltenem Feuer auf einem Rost langsam zu Tode zu martern. Selbst in diesen Qualen bewahrte er sich seinen Humor und neckte den Henker, er solle ihn auf dem Feuer wenden, der Braten sei auf der einen Seite schon gar. Sein Kerkermeister Hippolytus, durch die Standhaftigkeit des Laurentius bekehrt, begrub ihn. Deshalb sehen wir Laurentius meist mit einem Rost in der linken Hand dargestellt, obwohl dies nicht gesichert ist und Laurentius wohl eher durch eine Enthauptung starb.

Die Ausmalung der Kuppel über dem Altar umfasst vier dreieckige Felder, in denen die vier Evangelisten dargestellt sind. In Halbkreisen sind die vier Evangelisten mit ihren Symbolen dargestellt: Matthäus als Mensch, Markus als Löwe, Lukas als Stier und Johannes als Adler. Die malerisch verzierte, hölzerne Kassettendecke und die Wandbemalung besticht durch die bunten Farben und die filigrane Synchronität der Elemente und Figuren.

Liebevoll gehegt und gepflegt

Immer wieder mussten schon seit ihrer Erbauung im Jahre 1897 Renovierungen vorgenommen werden, die in früheren Zeiten meist durch großherzige Spenden des Thanheimer Ehrenbürgers und Fabrikanten Hermann Merz ermöglicht wurden. Nicht vergessen sind auch die Frauen, die die Friedhofskapelle liebevoll gehegt und gepflegt haben.

Über viele Jahre hinweg taten dies akribisch, voller Freude und von ihrem Glauben beseelt und motiviert zuerst Theresia Dehner, den älteren Thanheimer noch bekannt als Näher-Resle, und danach Gertrud Dehner, bekannt als Post-Gertrud, die nach ihrem Tod in unmittelbarer Nähe zu Ihrer geliebten Friedhofskapelle zur letzten Ruhe gebettet wurde.

Seit etwa zehn Jahren kümmert sich nun ihre Schwiegertochter Silvia Dehner um die Thanheimer Friedhofskapelle, die meistens an den Sonn- und Feiertagen geöffnet ist.