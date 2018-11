Bisingen Gemeinde zahlt mehr fürs Ehrenamt

Bisingen / Stephanie Apelt

Mit Blick auf die Wahlen 2019 erhöht die Gemeinde die Entschädigungen für freiwilliges Engagement. Nach 32 Jahren war das an der Zeit.

Es soll ein Zeichen der Wertschätzung sein. Die Gemeinde Bisingen erhöht die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Die letzte Anpassung ist immerhin gut 32 Jahre her, seither gab es lediglich kleinere Änderungen: 2001 die Euro-Anpassung, 2009 und 2015 eine bei den Beträgen für Wahlhelfer und Ortsvorsteher. Bei der Entschädigung für Gemeinde- und Ortschaftsräte aber hatte sich seit 1986 nichts mehr geändert.

Dabei hat sich, wie Bürgermeister Roman Waizenegger betont, zwischen 1986 und heute vieles in der kommunalpolitischen Arbeit verändert. So machen zum Beispiel rechtliche Vorgaben politische Entscheidungen immer komplexer, erfordern also deutlich mehr Einarbeitungszeit.

Klar ist: „Die Arbeit vor Ort ist Basis-Demokratie pur“, so Waizenegger. Rechtzeitig vor den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 setzt die Gemeinde die Beträge fürs Ehrenamt nach oben; der Beschluss im Gemeinderat war einstimmig.

Im unteren Bereich

So beträgt die Entschädigungen bei Sitzungen (ab abends 18 Uhr) künftig pauschal 40 Euro, bislang waren es 20,50 Euro. Das gilt unabhängig davon, wie lange die Sitzung dauert (und das kann Mitternacht sein). Wer an einer Fraktionssitzung teilnimmt (aber nur, wenn diese der Vorbereitung einer Gemeinderatssitzung gilt), bekommt 15 Euro. Wer darauf verzichtet, die Sitzungsunterlagen in Papierform zu erhalten, „verdient“ dabei zehn Euro.

Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 20 Euro, plus fünf Euro pro Fraktionsmitglied. Ortschaftsräte, die als Schriftführer tätig sind, erhalten zusätzlich pro Sitzung zehn Euro. Und auch das gibt der Gesetzgeber heute vor: Wer, solange er bei einer Sitzung weilt, eine Betreuung für pflege- oder betreuungsbedürftige Angehörige braucht, bekommt pauschal 30 Euro pro Sitzung.

Was bekommt ein Ortsvorsteher für all die Stunden, die er ein offenes Ohr für die Anliegen der Einwohner hat und für diese unterwegs ist? In Thanheim, dem größten Bisinger Ortsteil, sind es exakt 1147,28 Euro, in Wessingen 1065,70 Euro, in Zimmern 902,59 Euro.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden liegt Bisingen auch mit den neuen Sätzen im unteren Bereich.