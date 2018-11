Bisingen Gemeinde ehrt ihre erfolgreichen Sportler

Next

Für die Erwachsenen gab es Urkunden. Und für alle am Schluss ein Vesper. Das hatten fleißige Helfer im kleinen Saal aufgebaut. © Foto: Stephanie Apelt

Bisingen / Stephanie Apelt

Es war ein Abend ganz im Zeichen des Sport: Die Gemeinde Bisingen zeichnete erfolgreiche Einzelkämpfer und Mannschaften aus.

Sonst stehen erfolgreiche Sportler auf dem Treppchen, am Donnerstagabend hatten sie die Bühne der Hohenzollernhalle für sich. Die Gemeinde Bisingen hatte – wie alle zwei Jahre – zur Sportlerehrung eingeladen. Bürgermeister Roman Waizenegger sagte auch, warum: „Wir wollen Euch allen die Anerkennung und den Respekt für die erbrachten Leistungen aussprechen.“

Für den sportlichen Erfolg brauche es Teamgeist, Ausdauer und eine große Portion Ehrgeiz. „Dies alles sind Werte“, so der Bürgermeister, „die auch in unserer Gesellschaft unverzichtbar sind.“ Dabei würden Sportler gerade in den Vereinen die Bedingungen finden, die sie für ihre sportlichen Erfolge fit machen.

Waizeneggers Dank galt daher nicht nur den (200!) Sportlern selbst, sondern auch allen, die dahinter stehen: Trainer und Betreuer, Eltern und die vielen „stillen Helfer in den Vereinen“. Sport bringe Menschen zusammen, unabhängig vom Alter, von der Herkunft und der Nationalität.

Geehrt wurden am Donnerstagabend Sportler, die den Erfolg praktisch für sich „gepachtet“ haben, wie Yvonne Schlotterbeck (Schützenverein Bisingen). Andere wiederum waren zum ersten Mal dabei.

Hervorgehoben wurden großartige Mannschaftsleistungen wie die Meisterschaft in der Oberligastaffel Damen 40 (TG Bisingen), der Meistertitel in der Kreisliga B 3 (1. Mannschaft FV Bisingen) oder der Aufstieg in die Landesliga (Schachclub Bisingen-Steinhofen).

Auf der Bühne standen sehr junge Sportler, wie die F-Junioren (FC Wessingen), die E-Juniorinnen (FC Steinhofen) oder Lara und Marvin Hapke (Schachclub Bisingen), neben Sportlern, die auch im gesetzten Alter noch aktiv und erfolgreich sind, wie Manfred Hoch (TSV Bisingen) oder Brigitte Wilke und Reiner Hodler (Sportschützen Hohenzollern). Sport verbindet eben.