Steinhofen Gedenktafel als starkes Zeichen für Demokratie

Steinhofen / Stephanie Apelt

Bisingen erinnert an die im Jahre 1938 aus Steinhofen vertriebenen „Zigeuner“ und deren Anwalt Julius Klink.

Herzzerreißend und mitreißend erklang Zigeunermusik, seit Jahrhunderten bewunderter Bestandteil der europäischen Kultur, virtuos vorgetragen von Jochen Brusch (Geige) und Peter Weiß (Akkordeon). Sie war die auf schönste Weise passende Umrahmung für die Enthüllung einer Gedenktafel, mit der an die im Jahre 1938 aus Steinhofen vertriebenen „Zigeuner“ und deren Anwalt Julius Klink, dem früheren „Sonnen“-Wirt, erinnert wird. Heute steht dort, wo einst die „Sonne“ war, der Kindergarten.

Der Impuls für die Erinnerung war von Prof. Dr. Paul Münch gekommen. Der Bisinger Gemeinderat hatte sich einstimmig dafür ausgesprochen. Mit der Gedenktafel direkt vor der Kita sollen die Geschehnisse von damals rund um die „Zigeuner“ von Steinhofen „künftig einen sichtbaren Platz im öffentlichen Gedächtnis der Gemeinde erhalten“, so Bürgermeister Roman Waizenegger.

Jannik Fischer stolz auf Erbe

Der Historiker Münch schilderte anschaulich und eindringlich, welches Unrecht den „Zigeunern“ und denjenigen, die ihnen halfen, in der Nazi-Zeit geschah. „Es gilt, den Anfängen zu wehren.“ Und so müsse „ein Dorf sich erinnern, wenn es nicht blind in die Zukunft laufen will“.

Jannik Fischer sprach im Namen der in Bisingen lebenden direkten Nachfahren Julius Klinks (auch Nachfahren der Familie Reinhardt waren bei der Feier). Denn die Geschichte endete ja nicht 1938. Klinks Tochter Julie Fischer, Janniks Urgroßmutter, wohnte weiterhin in Bisingen, sie wurde gedemütigt und bedroht. Für den heute 23-jährigen (Rock-Rebellen) Jannik ist „Julius Klink ein Vorbild für kritisches Denken und engagiertes Handeln, auch für Menschen, die sich nicht in der Mitte der Gesellschaft befinden“.

Genau das sei heute wichtiger denn je, schloss sich André Raatzsch, Vertreter der Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma, an. Es dürfe nicht sein, dass Minderheiten leiden, Unrecht erfahren. Er freue sich über das klare Signal aus Bisingen. Die Demokratie sei eine hart umkämpfte Errungenschaft, das dürfe nicht vergessen werden.