Wessingen Für ein Mobilfunknetz ohne weiße Flecken

Wessingen / Stephanie Apelt

Es war ein ungewohnter Sitzungsort: Statt im Ratssaal tagte der Wessinger Ort-­schaftsrat in der doch deutlich größeren Turn- und Festhalle. Denn Platz wurde gebraucht: Gut zwei Dutzend Zuhörer – und Diskutanten – fanden sich am Montagabend ein. Der Tagesordnungspunkt, der die Gemüter erhitzte: Die Telekom hatte angefragt, ob sie am Standort Wasserhochbehälter auf der Bismarckhöhe eine Mobilfunkantenne errichten könne, das Grundstück gehört der Gemeinde. Kein ganz neues Thema: Schon bei der Sitzung vor einigen Wochen hatte sich gezeigt: Die Wessinger hatten Fragen – und durften sie stellen. Ortsvorsteher Joachim Breimesser erlaubte, was keinesfalls selbstverständlich ist, Zwischenfragen.

Telekom: keine Alternative!

Denn muss es unbedingt der Standort Wasserhochbehälter sein? Ortsvorsteher Breimesser und Bürgermeister Roman Waizennegger hatten das Bisinger Bauamt nach Alternativen suchen lassen. Zehn weitere gemeindeeigene Flächen wurden der Telekom unterbreitet. Die Antwort des Telekommunikationsunternehmens: Alle anderen Standorte, außer eben der Bismarckhöhe, würden a, nicht funktionieren, da eine Antenne dort entweder das bestehende Netz stören würde oder umgekehrt riesig sein müsste, oder b, sich nicht rechnen, die Telekom ist ein Wirtschaftsunternehmen.

„Auch wir sind nicht ganz glücklich über die Antwort der Telekom“, so Waizenegger. Andererseits: Der Standort Wasserhochbehälter Bismarckhöhe war auch im Mobilfunkkonzept der Gemeinde, das vor Jahren einmal ausgearbeitet wurde, drin. Das Grundstück ist erschlossen, ein Weg führt hin, Strom liegt.

Waizenegger gab zu bedenken: „Wenn jemand Privates seinen Grund zur Verfügung stellt, hat die Gemeinde überhaupt keine Handhabung.“ Die Antenne könnte dann mitten im Ort stehen.

Sechs Meter über die Dachkante des Wasserhochbehälters soll die Antenne ragen. Ein Betriebsgebäude, in der Größe einer Einzelgarage, rund zwölf Quadratmeter groß, kommt hinzu. Manch Wessinger sieht dadurch die Landschaft verschandelt. Das Naturschutzgebiet aber fängt erst ein paar Meter weiter, nach der Schranke, an.

150 000 bis 200 000 Euro will die Telekom in den Ausbau des Funknetzes investieren. Und es gibt tatsächlich noch viele „weiße Flecken“ in Wessingen, in denen es null Empfang gibt, das gilt gerade für das Unterdorf, also den westlichen Teil Wessingens. Ortsvorsteher Breimesser will, dass beide Teile des Ortes versorgt sind, das sei auch eine Frage der „Solidarität“. Jeder müsse die Chance auf Anschluss haben. Wobei es weniger um das Telefonieren, als um die Übertragung mobiler Daten geht. „Wir sind in einer modernen Welt, die sich immer weiter entwickelt.“

Gefährliche Strahlung?

Doch ob diese moderne Welt wirklich gesund für die Menschen ist, wurde zumindest von einigen der Zuhörer verneint. Strahlung sei immens gefährlich, wurde gewarnt. Über die Frage der Gesundheitsschädlichkeit (zum Beispiel) des Mobilfunks gehen die Meinungen nun mal weit auseinander.

Die Ortschaftsräte möchten nicht, dass Wessingen (oder eben ein Teil des Ortes) bei der Digitalisierung abgehängt wird. Die Telekom bekommt ihren Wunschstandort, Wessingen das fehlende Netz. Der Beschluss fiel einstimmig.

Und doch war auch am Ratstisch durchaus der Frust darüber zu spüren, den einer der Zuhörer nach all der Diskussion, da war die Entscheidung schon gefallen, so auf den Punkt brachte: „Die Telekom macht ihre Vorgaben, so wie es sich für sie rechnet, ohne auf die Interessen der Bürger einzugehen.“