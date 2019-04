In Bisingen kommentierten CDU, SPD und ALB die Nominier­ungs­versam­mlung der Freien Wähler.

Eine Klarstellung war am Dienstagabend im Bisinger Gemeinderat Gisela Birr, Fraktionschefin der SPD, wichtig: In dem Gremium herrsche „kein Fraktionszwang“ und sie hoffe, auch künftig „in diesem Geist weitermachen“ zu können. Frei seine Meinung zu äußern und nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, das sei für sie Demokratie.

„Kein Alleinstellungsmerkmal“

Alle Mitglieder des Gemeinderates hätten „einen eigenen Kopf, eine eigene Meinung und eigene Vorstellungen“, zitierte Gisela Birr die Feststellung, die Klaus Ertl vor zwei Wochen bei der Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler geäußert hat. Bei den anderen drei Gemeinderatsfraktionen sind Ertls Ausführungen offenbar nicht so gut angekommen.

Denn auch Konrad Flegr, Sprecher der Fraktion Alternative Liste Bisingen (ALB), äußerte in der Sitzung am Dienstag seine Verwunderung über die Außenwirkung, die die Nominierungsversammlung der Freien Wähler ausgelöst haben dürfte. „Was da gesagt und für sich verbucht wurde, gilt doch für alle anderen Listen auch“, korrigierte Flegr. Die Freien Wähler erweckten den Eindruck, dies sei ihr „Alleinstellungsmerkmal“.

„Auch das ist Demokratie“

Als Chef der CDU als größter Gemeinderatsfraktion schloss sich Dieter Fecker den Worten der SPD-Ratskollegin an: „Frei denken und frei entscheiden tun wir hier alle“, sagte er in Anlehnung an den FW-Wahlkampfslogan.

Klaus Ertl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Bisingen, griff die Kritik auf. Es sei doch durchaus legitim, in einer Nominierungsversammlung einer kommunalpolitischen Vereinigung vor einer Wahl einen Rückblick auf abgeschlossene und einen Ausblick auf anstehende Projekte abzugeben.

Und weil in der Versammlung Pressevertreter zugegen waren, gelangte das Gesagte eben in die breite Öffentlichkeit. „Auch das ist Demokratie“, stellte Klaus Ertl fest.