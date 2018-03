Wessingen/Zimmern Feuerwehren wollen sich zusammenschließen

Next

Sehen dem Zusammenschluss äußerst positiv entgegen (v.r.): Gesamtkommandant Dieter Fecker, Bürgermeister Roman Waizenegger, Wessingens Abteilungskommandant Daniel Ehrnsperger, Zimmerns Abteilungskommandant Tobias Pflumm und der 2. stellvertretende Kommandant der Gesamtwehr Arno Fecker am Freitag im Bisinger Feuerwehrhaus. © Foto: Stephanie Apelt

Hier die Abteilungen Wessingen und Zimmern bei einer gemeinsamen Übung auf dem Enzenberghof in Zimmern. © Foto: Feuerwehr Bisingen

Wessingen/Zimmern / Stephanie Apelt

Es gab keinen Druck von oben, der Anstoß kam von den Feuerwehrabteilungen selbst. Wessingen und Zimmern wollen ihre Einsatzkräfte bündeln. Die Zusammenarbeit wird intensiviert, mittelfristig soll es nur noch eine Abteilung geben.

Darüber gesprochen haben die Mitglieder beider Abteilungen immer mal wieder, nach der Herbstübung im Oktober 2017 ergriffen die Wessinger die Initiative. Die Ausschüsse beider Abteilungen trafen sich, und siehe da, „wir sind uns ziemlich schnell einig geworden“, sagt Wessingens Abteilungskommandant Daniel Ehrnsperger. Auch Zimmerns Abteilungskommandant fand die Idee gut, dachte aber, dass es doch schwer sei, diese umzusetzen. Um dann aber festzuestellen: „Je konkreter es wurde, desto einfacher ging es.“ Zwar habe es der eine oder andere Ältere kritisch gesehen, so Ehrnsperger, „aber die Jungen, die Aktiven, tragen es voll mit.“ In Zimmern, so Pflumm, „stehen alle zu 100 Prozent dahinter“.

Beide Abteilungskommandanten gingen auf Gesamtkommandant Dieter Fecker zu. Der wiederum sprach mit Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger. Die Ortsvorsteher wurden mit hinzu genommen. Kreisbrandmeister Stefan Hermann wurde informiert. Dann gab es ein großes Treffen. Allgemeiner Tenor nach dem ersten Überraschungsmoment: „Das ist positiv, wenn es von der Basis kommt“, so Waizen-­egger.

Denn die Feuerwehr hat Personalsorgen. Wie in allen Vereinen (wobei die Feuerwehr kein Verein, sondern eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist) fällt es zunehmend schwer, Kräfte für den ehrenamtlichen Einsatz zu gewinnen. Wer bei der Feuerwehr Dienst tut, opfert dafür viel Zeit, trägt eine Menge Verantwortung, ungefährlich ist es auch nicht.

Freiwillige fehlen

Gerne würden die Feuerwehren mehr Quereinsteiger werben. Doch Interessenten würden schnell die Begeisterung verlieren, hat Gesamtkommandant Dieter Fecker die Erfahrung gemacht, wenn sie erst einmal mitbekommen, wie viele Lehrgänge und Übungen sie bis zum ersten Einsatz absolvieren müssen. Da gehen schon einmal eineinhalb Jahre ins Land, mit Kursen an jedem Wochenende und Ausbildung ein- bis zweimal unter der Woche.

Zwölf Einsatzkräfte hat die Abteilung Zimmern und ein TSFW (vorausschauend bräuchte es dafür irgendwann einmal Ersatz). 24 sind es in Wessingen. Dort steht ein MLF 10/6. 29 Feuerwehrleute gehören der Abteilung Thanheim an, 48 sind es in Bisingen (seit 1976 schon mit Steinhofen zusammen). Die Kooperation zwischen Wessingen und Zimmern soll intensiviert werden. Zweimal jährlich wurde bislang zusammen geübt, künftig finden alle Proben zusammen statt. Die erste gab es bereits, die zweite ist am 9. April.

„Relativ zügig“, so Gesamtkommandant Fecker, sollen die Alarmpläne überarbeitet werden. Damit es gilt: Wenn in Wessingen Alarm ist, wird Zimmern gleich mit alarmiert, beziehungsweise umgekehrt.

Noch bleiben die beiden Abteilungen eigenständig, mit eigenem Vorstand. Natürlich soll es irgendwann eine gemeinsame Abteilung geben. Doch wann, ist noch völlig offen. „Das muss vernünftig geplant werden“, so Dieter Fecker. Vor „fünf Jahren“ passiert es wohl nicht. Im Bisinger Haushalt hat der Gemeinderat Geld für eine „Machbarkeitssudie“ eingestellt, es soll geschaut werden, wie der Zusammenschluss der Feuerwehrabteilungen am besten funktionieren könnte.

Dass sich die Feuerwehren rechtzeitig Gedanken über die Zukunft machen, kommt der Gemeinde entgegen. Derzeit laufen die Planungen und Arbeiten für eine grundlegende Sanierung und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Bisingen. Die Kostenberechnung liegt bei 3,6 Millionen Euro.

Die Feuerwehr Wessingen hätte eigentlich einen Hallenanbau bekommen sollen. Kosten: um die 200 000 Euro. Zimmern sollte ein ordentliches Floriansstüble bekommen. Kosten: 50 000 Euro. Beides wurde, auf Vorschlag der Feuerwehrabteilungen, zurückgestellt.

Geographisches Dreieck

Bisingens Bürgermeister Waizenegger glaubt, dass der angestrebte Zusammenschluss passt. In Wessingen und Zimmern wird gemeinsam Fußball gespielt und Musik gemacht. Die Kinder gehen gemeinsam in den Kindergarten (nach Wessingen). Wichtig sei es, vorhandene Strukturen nicht zu zerstören. Dabei sind Feuerwehrleute nicht nur bei Notfällen gefordert, sondern fest in die Gemeinschaft integriert.

Über kurz oder etwas länger wird sich natürlich die Frage des Standortes einer gemeinsamen Abteilung stellen. Noch ist die Vorstellung vage: zwischen Wessingen und Zimmern. Der Gedanke, den Feuerwehr und Verwaltung im Hinterkopf haben: Mit einem „geographischen Dreieck“ – Bisingen, Thanheim, Wessingen/Zimmern – würde die Gemeinde einsatztechnisch am besten abgedeckt. Die Vorgabe ist klar: Innerhalb von zehn Minuten muss die Feuerwehr bei einem Brand löschen können. Drei bis vier Minuten braucht es in der Regel schon, um nach der Alarmierung zum Feuerwehrhaus zu gelangen. Damit bleiben noch sechs Minuten Fahrzeit. Ein gemeinsames, großes Feuerwehrhaus, im Ort oder außerhalb, halten weder Waizenegger noch Fecker daher für zweckdienlich.

Dabei sind es weniger die Brände und Unfälle, die Fecker Sorge bereiten. Er geht davon aus, „dass die Flächenereignisse zunehmen“, Hagel, Hochwasser und Schneemengen die Feuerwehren fordern. „Ich will, dass so viel wie möglich und so lange wie möglich gewährleistet werden kann, dass die Feuerwehr hier bei uns präsent ist.“ Es sei doch die eigene Feuerwehr, die sich vor Ort auskenne – und sich mit dem Ort identifiziere.

Die Fusion der Feuerwehrabteilungen Wessingen und Zimmern könnte im Kreis durchaus eine „Vorreiterrolle“ einnehmen, glaubt Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger. Eines sei dabei aber nicht zu vergessen, so Gesamtkommandant Dieter Fecker: „Wenn die Kameradschaft nicht passt, kannst du machen, was du willst.“ So gesehen, werde es zwischen Wessingen und Zimmern sicherlich klappen.