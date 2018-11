Zimmern/Wessingen Feuerwehren wachsen weiter zusammen

Zimmern / Jörg Wahl

Die Abteilungen Zimmern und Wessingen übten gemeinsam. Alles klappte reibungslos.

Alarm in Zimmern, glücklicherweise nur für eine Übung. Die Feuerwehren Zimmern und Wessingen mussten zu einem „Heizungsbrand mit starker Rauchentwicklung“, so die Übungsidee ausrücken. Das Szenario spielte sich am Samstagnachmittag bei der Näherei Riekatex in Zimmern ab.

Aufmerksam verfolgten etliche Schaulustige, darunter Zimmerns Ortsvorsteher Karl-Heinz Bogenschütz sowie der 2. Stellvertretende Kommandant der Gesamtwehr, Arno Fecker, den Ablauf.

Ein Kurzschluss führte zum Brand. Menschen sind im Gebäude eingeschlossen. Schnell waren die beiden Feuerwehrabteilungen vor Ort. Einsatzleiter war Jonas Toranzo.

C-Rohre wurden in Stellung gebracht, Wasserförderstrecken aufgebaut. Atemschutzträger begaben sich ins Gebäude. Alle fünf „Verletzten“ wurden sicher aus dem Gebäude gebracht.

Eine Riegelstellung verhinderte, dass sich der Brand auf naheliegende Gebäude ausweitete. Bei der sich anschließenden Übungskritik im Wessinger Gerätehaus bedankten sich Kommandant Daniel Ehrnsperger und Einsatzleiter Jonas Toranzo bei den Einsatzkräften für den gelungenen, reibungslosen Übungsablauf.

Eine kameradschaftliche Runde mit gemeinsamem Abendessen schloss sich an.